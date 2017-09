El Rosario de la Aurora de la Caridad estrena itinerario

5.9.2017 - 11:55 - Redacción

La Cofradía Franciscana del Stmo. Cristo del Amor en su Sagrado Descendimiento y María Stma. de la Caridad, celebrará el próximo domingo día 10 de septiembre la 30ª edición del Rosario de la Aurora. La cita, será a partir de las 8 de la mañana y partirá desde la iglesia Conventual de San Francisco. Este acto se realiza para celebrar la festividad del “Dulce Nombre de María” y en el se procesiona a la Sagrada Titular de la Cofradía Franciscana acompañada por cánticos y los rezos del Santo Rosario. La Virgen lucirá en esta ocasión tan especial, su corona del 25º aniversario y un nuevo fajín confeccionado por la Camarera Mayor de la Cofradía

Nuevo recorrido

Este año El itinerario será renovado en parte de su recorrido, al haber andamios y obras en la C/ de San Francisco y por lo tanto no poder transcurrir por esta vía tradicional de este acto. Quedando por lo tanto el trayecto de la siguiente manera: Salida desde la Iglesia de San Francisco, Plaza de San Francisco, C/ Poeta Joaquín Lobato, C/ Luis de Rute, C/ Romero Pozo, C/ Magdalena, C/ La Carrera, C/ Poeta Joaquín Lobato, Plaza de San Francisco y llegada de nuevo al templo.

Otras de las novedades para celebrar este 30ª aniversario del Rosario de la Aurora, será la colocación en parte del recorrido de banderolas con motivos marianos, que han sido realizadas por los componentes del grupo joven de la hermandad.

Una vez finalizado el Rosario de la Aurora en torno a las 9 de la mañana, se celebrará una Misa de Acción de Gracias oficiada por el Reverendo Padre Jesús González Alonso Director Espiritual de la Cofradía.