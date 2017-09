Se abre el plazo de inscripción para los cursos de inglés de Málaga Bilingüe en 40 municipios la provincia

10.9.2017 - 17:56 - Redacción

La Diputación de Málaga ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de inglés de Málaga Bilingüe, el programa orientado a potenciar el aprendizaje de inglés entre los estudiantes y profesionales del sector turístico de la provincia con el fin de mejorar su empleabilidad actual o futura y facilitar la comunicación con las personas de otras nacionalidades que visitan o residen en la provincia.

El primer periodo de inscripción estará abierto hasta el 20 de septiembre o hasta fin de plazas, y los interesados pueden inscribirse a través de malagabilingue.es.

En esta edición participan 40 municipios: Algatocín, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cortes de la Frontera, Gaucín, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Alcaucín, Algarrobo, Arenas, Canillas de Albaida, Cútar, Frigiliana, Iznate, Moclinejo, Sayalonga, Sedella, Benahavís, Benalmádena, Estepona, Antequera, Humilladero, Mollina, Alhaurín de la Torre, Coín, Pizarra, Campillos, Cañete la Real, Carratraca, Sierra de Yeguas, Teba, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario.

Los cursos se realizarán en las instalaciones de los municipios, y el cupo de plazas en cada municipio será de 20 personas que, hasta el 30 de noviembre, realizarán un curso de 60 horas (52 teóricas presenciales y ocho horas de actividades complementarias). El método de aprendizaje se basa en supuestos y ejemplos turísticos, culturales y de innovación que lleva a cabo la Diputación de Málaga y que son de gran interés para los visitantes, como el Caminito del Rey, Sabor a Málaga, la Gran Senda, La Noria o La Térmica, entre otros. De esta forma, los alumnos aprenden un idioma y, al mismo tiempo, adquieren conocimientos útiles sobre la provincia.

Además, cada curso dispondrá de 14 horas de club de conversación (siete horas por cada subgrupo de hasta 10 participantes), basado en una metodología activa, participativa y personalizada en cumplimiento de las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

Contenidos de los cursos

Índice de contenidos del manual

UNIT ONE: “El Caminito del Rey” part 1

• Study present simple and continuous. Stative verbs

• Learn vocabulary about nature and environment

• Listen to an opinion

• Learn how to give an opinión

UNIT TWO: “El Caminito del Rey” part 2

• Study adjectives: grade, and –ed / -ing endings

• Learn vocabulary about means of transport and how to book them

• Listen and explain how to get to a place.

• Write a leaflet.

UNIT THREE: “La Térmica” part 1

• Read pieces of news

• Study Past simple and continuous; used to, to be used to, to get used to and would vs. used to

• Learn words related with art, hobbies and free time

• Listen to a review about an art – commercial design

• How to deal with hotel conversations

UNIT FOUR: “La Térmica” part 2

• Read part of a scholarship contest

• Study Perfect tenses

• Learn types of accommodation

• Learn words related with facilities and amenities

• Write informal letters

UNIT FIVE: “La Noria” part 1

• Read about a social centre.

• Study future structures and review verbal tenses.

• Give directions

• Review comparing and contrasting

• Listen to a description of a social centre

• Write formal letters

UNIT SIX: “La Noria” part 2

• Read about promoting ecotourism.

• Study defining and non-defining relative clauses.

• Learn different types of tourism

• Listen to a piece of news dealing with a congress

• Learn about travel agencies talks

UNIT SEVEN: “Sabor a Malaga” part 1

• Read about an e- shop.

• Study conditionals and wish sentences

• Learn food vocabulary

• Listen to a piece of news about “Sabor a Málaga”

• Learn how to deal in a restaurant

UNIT EIGHT: “Sabor a Malaga” part 2

• Read about construction of a market.

• Study modal verbs

• Learn tourism professions

• Listen to Sabor a Málaga goods description

• Study complaints

UNIT NINE: “La Gran Senda de Málaga”

• Read about paths.

• Study passive voice

• Lear vocabulary about environment

• Listen to a description

• Practise tourist information.

UNIT TEN: “La Senda Litoral”

• Read about La Senda Litoral.

• Study reported speech

• Learn vocabulary on Holiday and special days.

• Listen to a review.

• Learn tips to be a tour guide.