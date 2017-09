Empresa y Empleo abre el plazo de solicitudes para participar en el programa de formación ‘CHEV’ que mejorará la empleabilidad de 90 jóvenes de Vélez-Málaga

11.9.2017 - 14:12 - Redacción

La concejala de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, María José Roberto, ha anunciado hoy la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en el proyecto ‘Capacitación en hostelería y empleo joven en Vélez-Málaga (CHEV)’, del que se beneficiarán 90 jóvenes desempleados del municipio, que recibirán formación en el sector de la hostelería mejorando su capacidad de empleabilidad en el mercado laboral.

La edil informó que el plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de septiembre, “un programa que presentó el área de Empresa y Empleo a través del Fondo Social Europeo, y que nos fue concedido con el objetivo principal de integrar a los jóvenes del municipio en el mercado de trabajo”

Roberto indicó que los cursos se dividen en tres itinerarios: operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de restaurante y bar, y operaciones básicas de catering. Cada curso cuenta con 15 plazas y dos ediciones. Además los participantes tendrán una formación complementaria en áreas transversales que son fundamentales para el sector de la hostelería como son: idiomas, nuevas tecnologías, igualdad y carnet de manipulación de alimentos.

Los jóvenes beneficiarios tendrán la oportunidad de realizar prácticas profesionales en empresas del sector y durante todo el programa contarán con una tutorización y orientación adecuada para lograr el objetivo último; la inserción en el mercado laboral. Los cursos contarán con 450 horas de duración divididas en cinco meses, con 120 horas de prácticas .

Según ha detallado la edil veleña además de la formación los alumnos recibirán una ayuda de 9 euros al día. Los jóvenes podrán acceder a partir de septiembre a una convocatoria en la que será fundamental para poder acceder tener entre 16 y 30 años, ser desempleados, así como estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.

Los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos: ser mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo y que estén registradas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, estén o no inscritas como solicitantes de empleo.

Los interesados en participar en cualquiera de los itinerarios de inserción laboral deberán presentar su solicitud hasta el 22 de septiembre en el Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio de Vélez-Málaga, sito en C/ José de Ribera, n.º 5, de Vélez-Málaga. Además, junto al cuestionario de selección deberán aportarse los siguientes documentos: Fotocopia del D.N.I. o N.I.E,Acreditación de estar de alta en el Sistema de Garantía Juvenil

También deberán aportar fotocopia de la titulación académica superior alcanzada, acreditación de pertenecer al colectivo de población gitana o personas inmigrantes, en su caso y fotocopia de certificado de discapacidad, en su caso, así como informe de periodos de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo, en su caso.

La edil ha detallado que la subvención del programa CHEV fue solicitada el pasado mes de abril al Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil. El importe total del programa es de 506.427 euros, financiada en un 92 por ciento por el FSE y con una portación municipal del 8 por ciento.

Las clases comenzarán el 16 de octubre y finalizarán en febrero de 2018 y las personas interesadas puede presentar las solicitudes en el edificio de OALDIM, en el polígono La Pañoleta en calle José de Ribera número 5, así como en el número de teléfono 952 50 25 00 y o en la web www.weetsi.velezmalaga.es o desarrollo@velezmalaga.es