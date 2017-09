PSOE reclama a PP en Diputación que ponga en marcha el plan para garantizar la financiación y asistencia técnica de Cártama, Nerja, Coín y Alhaurín el Grande

11.9.2017 - 14:39 - Redacción

El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga presentará una moción en el próximo pleno de la institución provincial reclamando al equipo de gobierno del PP que ponga en marcha el denominado Plan 20-25, dirigido a garantizar la financiación y la asistencia técnica de los cuatro municipios que tienen entre 20.000 habitantes y 25.000 habitantes de la provincia de Málaga: Cártama, Nerja, Coín y Alhaurín el Grande.

El presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, ha comparecido hoy junto al alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, la portavoz socialista en Coín, Inmaculada Agüera, y el portavoz socialista en Alhaurín el Grande, Luis Miguel Molina, para que el equipo de gobierno cumpla con lo comprometido y estos municipios puedan contar con una financiación justa durante los próximos años.

En la iniciativa que llevarán al pleno, los socialistas van a solicitar al PP que ponga en marcha inmediatamente el procedimiento para que la Diputación transfiera ya los 1,1 millones de euros comprometidos con estos cuatro municipios para este año 2017 (280.000 euros para cada uno de ellos). Los socialistas además van a solicitar al equipo de gobierno que convoque a los cuatro ayuntamientos, junto a los portavoces de todos los grupos de la Diputación, para establecer el calendario y procedimiento que se va a aplicar para poner en marcha inmediatamente el Plan 20-25.

“El equipo de gobierno debe ponerse las pilas para atender a estas cuatro localidades de la provincia. Lo que demandamos es de justicia, si la Diputación sigue sin poner en marcha este plan nos tememos que vamos a llegar a final de año y el dinero no se va a poder ejecutar y se va a acabar perdiendo. Sería una triste noticia, sobre todo teniendo consignación presupuestaria y el compromiso de todos los grupos políticos”, ha explicado Conejo.

El portavoz socialista ha señalado que los municipios necesitan esa financiación para poder llevar a cabo proyectos “relevantes” en sus municipios y, al mismo tiempo, necesitan “tener la seguridad” de que la asistencia técnica se va a seguir prestando desde la Diputación para planificar y organizar los recursos de sus localidades. “Como estamos prácticamente a final de año, la Diputación tiene que facilitar una financiación a estos municipios para que puedan justificarla en plazo. No hay motivo para retrasar más esta financiación. El Plan de Asistencia y Cooperación sí se está aplicando, y en el caso del Plan 20-25 son solo cuatro expedientes administrativos. O lo hacemos ya o no llegamos”, ha afirmado.

Conejo ha anunciado que los socialistas van a plantear, asimismo, que si el equipo de gobierno del PP en la Diputación aumenta el Plan de Asistencia y Cooperación, la antiguamente denominada Concertación, en una cuantía superior a lo pactado con todos los grupos de la oposición, Cártama, Nerja, Coín y Alhaurín el Grande también se vean beneficiadas con un aumento en el Plan 20-25.

El Plan 20-25 es una iniciativa del Grupo Socialista aprobada por unanimidad por todos los grupos de la institución por la que la Diputación se comprometía a seguir colaborando y cooperando con los cuatro municipios de entre 20.000 y 25.000 habitantes de la provincia de Málaga. Los socialistas impulsaron este plan con el objetivo de que se siguiera manteniendo la financiación de la Diputación con estas localidades, que se venían financiando a través del Plan de Asistencia y Cooperación hasta el año 2016. Entonces, el PP planteó que el Plan de Asistencia y Cooperación se centrara en los municipios menores de 20.000 habitantes, verdadera razón de ser de la Diputación, y que ningún municipio mayor entrara en este plan. Ante el perjuicio para Cártama, Nerja, Coín y Alhaurín el Grande, el PSOE propuso el Plan 20-25 para que durante los años 2017, 2018 y 2019 estos municipios siguieran contando con financiación de la Diputación Provincial y con la asistencia técnica. Se trata de un plan transitorio para que los municipios no se quedaran sin financiación “de la noche a la mañana”.

Este plan prevé una disminución gradual de los fondos de cooperación, de tal manera que cada ayuntamiento en 2017 recibiría 280.000 euros; en 2018, 210.000 euros, y el 2019, 140.000 euros. Además de las aportaciones económicas, se garantizaba la asistencia técnica, un apoyo fundamental para unos municipios que no cuentan con la plantilla suficiente. El equipo de gobierno incluyó en los presupuestos provinciales para 2017 una partida económica con la que hacer frente a este Plan 20-25, sin embargo, aún hoy, no existe normativa que permita a estos ayuntamientos recibir las ayudas económicas.

La alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, ha asegurado que es importante que se dé una solución a este problema. “Ya llegamos tarde sobre todo en el tema de inversiones pero también afecta este plan a gasto corriente en áreas tan importante como Juventud, Deporte y Cultura. A estas fechas en otros años ya se ha hecho un importante gasto en estas áreas. Es necesario saber si en este año vamos a recibir los 280.000 euros, saber que los podemos gastar en este año y no perder la asistencia técnica que para municipios como el nuestro es tan importante”, ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha expuesto que “somos municipios que ni somos grandes ni ya somos pequeños y estamos en una situación de no poder tener los recursos necesarios y donde la asistencia técnica no termina de llegar”. “Hay falta de personal en los ayuntamientos y la asistencia técnica no se nos puede quitar de la noche a la mañana. Pedimos que los 280.000 euros fueran fondos incondicionados porque los ayuntamientos tenemos muchos boquetes que tapar en el municipio y nos vendría genial para poder terminar el año de una forma razonable y que los vecinos vieran que ese dinero se ha destinado para la mejora del municipio. Si estos fondos se pueden ir aumentando sería genial. Que antes de que finalicen el año, lleguen esas cantidades”, ha manifestado.

El portavoz socialista en la Diputación, Luis Miguel Molina, ha adelantado que van a presentar esta misma moción en los municipios afectados, “una manera de trasladar a nuestros vecinos y vecinas las deficiencias por parte del equipo de gobierno en la Diputación”.

Por último, la portavoz socialista en Coín, Inmaculada Agüera, ha dicho que estos 280.000 euros “son muy necesarios”. “Son muchas las demandas que tenemos. Espero y deseo que esta financiación la ingresen ya en los ayuntamientos para que dé tiempo en lo que resta de año para poderla aplicar”, ha concluido.