El PP dice que Anabel Iranzo “miente” para justificar la falta de transparencia

19.9.2017 - 10:47 - Redacción

Tras la nota de prensa lanzada por el Partido Popular, en la que nos hacíamos eco de la denuncia de un vecino por la falta de transparencia del actual equipo de gobierno, Izquierda Unida, saca pecho y lanza un comunicado en el que, como suele ser habitual, desvía la atención con datos que no son los que se están tratando, haciendo referencia a escritos del año 2016 y motivando no contestar a los nuevos, porque ya se contestó entonces.

Queremos dejar claro que los escritos que nos han hecho llegar y de los que nos hemos hecho eco, pertenecen todos al 2017, de abril a julio concretamente.

En ellos se pide información de dos temas diferentes y no es hasta el 8 de Agosto, cuando por Decreto la Sra. Alcaldesa contesta, pero contesta a una de las solicitudes y ni más ni menos que 5 meses después de la primera solicitud, por lo que la concejala de Cultura, Anabel Iranzo, no debería sacar pecho, porque no ha cumplido los plazos (1 mes prorrogable otro mes, siempre que existan circunstancias que justifiquen dicha ampliación temporal).

Nos sorprende aún más que la concejala se haga la sorprendida en cuanto a la denuncia y diga desconocerla, cuando ya en el mes de junio, esta persona presentó una reclamación al Ayuntamiento exigiendo abono indemnización, ¿resolvieron la reclamación?, ¿es quizás eso lo que ha motivado que esta persona ya desesperada por la opacidad y falta de respuesta de este Ayuntamiento haya presentado la denuncia en el juzgado contra la Concejala Anabel Iranzo?

Las denuncias llueven al actual equipo de gobierno, y es que no basta con llenarse la boca hablando de transparencia, hay que llevarla a cabo y visto está que no es así.