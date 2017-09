Un Pregón imaginativo y entrañable abre la Real Feria de San Miguel

27.9.2017 - 7:06 - Redacción



Se presentó la pregonera ante el público que llenaba la céntrica plaza de las Carmelitas con un bello traje diseñado por Francisco Santacruz “que recoge todo lo más importante de mi vida”, afirmó la protagonista de la noche mientras desgranaba el simbolismo de sus componentes: La aceituna de Periana,- localidad donde vivió la pregonera-, el mar, la Virgen de Los Remedios y el color rosa emblemático de la Asociación Esperanza a la que pertenece la pregonera.

Compañeras de la Asociación Esperanza acompañaron en diversos pasajes a la pregonera interpretando varios números musicales en el escenario junto a Serrán

A partir de ahí Pili narró un emotivo Pregón lleno de vivencias y alegrías que en momentos se convirtió en entrañable. Un canto a la vida en boca de una mujer que sabe apreciar el valor de esta tras luchar contra su enfermedad. Precisamente sus compañeras de la Asociación Esperanza acompañaron en diversos pasajes a la pregonera interpretando varios números musicales en el escenario junto a Serrán. También varios representantes de los Coros y Danzas participaron en el Pregón para dar más vida y color a este. La artista Mari Carmen Guerra también subió al escenario para interpretar junto a la pregonera ‘Gracias a la Vida’. Un público entregado tributó una cariñosa ovación a Pili Serrán Segovia tras este Pregón con el que se inaugura la Feria y que fue un auténtico canto a la vida.

La noche comenzaba con la actuación de los Coros y Danzas de Vélez que una vez más hicieron las delicias de un público que no se explica porqué actúan a ras de suelo

La pregonera fue presentada con su habitual maestría por la que también hace dos años pregonará nuestra fiesta Mari Ángeles Salguero.



La noche comenzaba con la actuación de los Coros y Danzas de Vélez dirigido por Mari Carmen Cabello que una vez más hicieron las delicias de un público que no se explica porqué actúan a ras de suelo, lo que hace imposible que sea vista por todos los espectadores, y no se habilita un escenario para esta tradicional actuación.

Cerró el acto el alcalde veleño, Antonio Moreno Ferrer, que tuvo unas cariñosas palabras de reconocimiento hacia la pregonera y pidió a los veleños que se divirtieran estos días.

En resumen, una agradable noche, no solo en lo climatológico, que hace presagiar una Real Feria San Miguel llena de alegría y ambiente.