El PP abandona el Pleno quedando tan solo Gutiérrez en la Sala

El Pleno Extraordinario ha comenzado con el abandono de la casi totalidad del Grupo Popular de Vélez-Málaga. Casi porque el anterior concejal de Hacienda del PP, Manuel Gutiérrez, optó por quedarse en la Sala a pesar del anuncio del portavoz popular Francisco Delgado Bonilla de que su grupo abandonaría el Salón Plenario.

Delgado Bonilla definió el Pleno como un “paripé” en el que no iban a participar a la vez que anunció que seguiría en los Tribunales para defender sus derechos. Así, el Pleno se convirtió en un monólogo del actual delegado de Hacienda Juan Carlos Márquez que fue “sustanciando” ( palabra que utilizaba el alcalde) cada uno de los puntos. Transcurrido varios puntos el concejal del PP Manuel Gutiérrez, se lo debió de pensar bien y se ausentó también para unirse a sus compañeros de partido.

El delegado de Hacienda fue desgranando cifras tras cifras sin que ningún Grupo interviniera. Tras su intervención, el alcalde socialista Antonio Moreno cerró el punto manifestando “queda sustanciado el punto”.



Historia del Pleno

Al final del año 2017 el PP pidió un Pleno Extraordinario con 8 puntos de los cuáles en tan solo uno había documentación. El Secretario Municipal emitió un informe expresando que había que realizar un Pleno con el único punto que tenía documentación a la vez que da un plazo para que el PP complete la documentación. El Pleno se celebra y el PP registra un escrito en el que manifiesta que no hay lugar a ninguna documentación “porque se trata de un Pleno de control y fiscalización del Gobierno ” y esto es lo que ocasiona las discrepancias ya que el Secretario emite un informe expresando que al ser un Pleno para control y fiscalización la única figura que contempla esta situación es la comparecencia y que el Pleno se debe convocar como tal.

Las fuentes del Gobierno que han realizado declaraciones al respecto han coincidido en señalar la legalidad de lo realizado y en dar por finalizado el vulgarmente conocido como “el no Pleno”

El Gobierno ante la existencia de otro informe de un Asesor Municipal opta por no convocarlo. Hace unos días el Órgano Consultivo de la Junta afirma en un informe no vinculante que el Pleno se debe convocar para no vulnerar los derechos fundamentales.

Esto es lo que se ha producido hoy la convocatoria del Pleno en forma de comparecencia esto significa que el portavoz del PP tendría 5 minutos para exponer y cerraría el concejal de Hacienda. A esto es a lo que se opone el PP.

