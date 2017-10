Errores que tenemos que evitar a la hora de hacer una apuesta online

16.10.2017 - 14:13 - Redacción

Algunos individuos piensan que a través de las apuestas por internet puede incrementar de una manera bastante interesante la inversión que han puesto en juego. Sin embargo, cometen el error de pensar que están jugando a un juego de azar y aunque si bien es cierto que el azar es muy importante, no es lo más destacado. Y es que habrá que establecer una estrategia y seguirla con el paso del tiempo o descartarla.

En las siguientes líneas vamos a analizar algunos de los errores más habituales que nos pueden hacer perderlo todo en las apuestas online:

Cuidado con los bonos de bienvenida: En un principio parecen la panacea ¿verdad? Y es que estamos hablando de un bono o cupón que nos permite incrementar el valor que hemos introducido en el bankroll en primera instancia. Puede ser que hayamos usado el Paf Código de bono y hayamos añadido 10€ más a una recarga inicial de 100€.

El problema viene cuando nos encontramos con bonos que tienen unas condiciones de liberación demasiado extremas, tanto que hasta puede que perdamos todo nuestro dinero, hasta hacernos con ellos.

Usar acumuladores: Los acumuladores no son otra cosa que el recurso de las “apuestas múltiples”. ¿Qué tienen de malo este tipo de apuestas? Pues que el riesgo que tenemos que gestionar con ellas es muy elevado. Piensa que si tan sólo falla uno de los criterios, lo habremos perdido todo.

No se recomiendan para los usuarios novatos, ya que seguro que lo pierden todo. Son una buena idea para jugadores profesionales.

No estudiar las cuotas: Otro importante error es no estudiar las cuotas de una apuesta en cuestión. En el caso de que estas apuestas sean muy bajas, aunque terminemos ganando, no nos vamos a llevar mucho dinero. En el caso de que las cuotas sean altas podemos ganar mucho dinero pero, a cambio, el riesgo que habrá que afrontar será mucho mayor.

La mejor idea es elegir un tipo de cuota que no sea ni muy alta, ni muy baja, por lo menos para empezar con ello.

Cuidado con las apuestas en vivo: Aunque si bien es cierto que son divertidas, hay que tener mucho cuidado con ellas. Conseguir apuestas interesantes puede ser una completa utopía, por lo que hay que estudiarlas con detenimiento.

Si evitas estos errores, conseguirás sacar dinero con las apuestas online.