Ruiz Espejo reivindica la bandera de la igualdad en su proclamación como secretario general del PSOE de Málaga

21.10.2017 - 13:30 - Redacción

José Luis Ruiz Espejo ha sido proclamado hoy secretario general del PSOE de Málaga en el Congreso Provincial del PSOE de Málaga que se celebra en Torremolinos, donde ha reivindicado “la bandera de la igualdad” del PSOE para liderar los intereses de Andalucía ante la crisis territorial en la que se encuentra España. “Hoy como hace cuarenta años los socialistas comenzamos a liderar las aspiraciones de aquellos andaluces y andaluzas que decían en la calle que no querían ser más que nadie pero tampoco menos que nadie”, ha dicho.

Así, Ruiz Espejo ha hecho referencia a la constitución de la Federación Andaluza Socialista hace ahora cuarenta años en Torremolinos, origen de lo que hoy es el PSOE de Andalucía. “Desde ese congreso fundacional los y las socialistas forjamos una alianza con los andaluces y las andaluzas que reclamaban una autonomía propia para mejorar su calidad de vida. Cuarenta años que han servido para hacer grande al PSOE en Andalucía pero sobre todo y esto es más importante, para cambiar y mejorar la realidad social de millones personas que siguen confiando en nosotros”, ha asegurado.

“Hoy como entonces, en medio de la mayor crisis territorial que ha conocido nuestra democracia, los socialistas andaluces, con una presidenta como Susana Díaz y de nuevo con la bandera de la igualdad, volvemos a liderar la defensa de los intereses de nuestra tierra”, ha subrayado el nuevo secretario general, destacando que la esencia de “una Málaga por la igualdad”, lema del Congreso, es realidad ya en la ciudad de Torremolinos gracias al gobierno socialista presidido por José Ortiz.

Ruiz Espejo ha señalado que con el pasado proceso de primarias “el PSOE de Málaga ha dado un ejemplo de democracia interna”, “frente a aquellos que a un lado y a otro quisieron ver en el nuestro un proceso de división y enfrentamiento”. “Hemos sabido dejar claro, sin estridencias, que lo único que hemos llevado a cabo ha sido un proceso limpio en el que hemos dejado en mano de cada uno de los y las militantes del PSOE en la provincia la elección de su nuevo secretario general”, ha dicho.

Además, ha dedicado unas palabras al secretario general saliente, Miguel Ángel Heredia, agradecido “por tu entrega, por tu incansable dedicación y por haber buscado siempre lo mejor para el PSOE de Málaga”. “Los que hoy recogemos el testigo lo haremos con eso que tanto nos has repetido durante los últimos años: Trabajo, trabajo y más trabajo”, ha apuntado.

“Este Congreso debe servir para reafirmar y hacer más fuerte nuestro compromiso con la sociedad malagueña. Para poner en valor todo aquellos principios socialistas que nos unen y que son la mejor herramienta de cambio social en nuestra provincia. Que este Congreso sirva para marcar el camino de una Málaga más libre, más igualitaria y más justa adaptándonos a los tiempos que corren”, ha dicho.

Así, Ruiz Espejo ha desgranado objetivos que se marca como secretario general de los socialistas malagueños, que ya venían incluidos en su programa político de la campaña de primaras, destacando el trabajo para defender y mejorar los derechos de los trabajadores a través de una nueva alianza con agentes sociales y sindicatos, especialmente con la UGT, además de hacer especial mención a la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos.

Igualmente, ha señalado la necesidad de trabajar desde el partido por la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género; en favor del colectivo LGTBI o de la memoria histórica, deteniéndose también en su compromiso por favorecer desde el PSOE de Málaga al sector de la cultura, el ecologismo o sectores como la sanidad o la educación.

Ruiz Espejo ha clamado en favor de un partido con más participación, de liderazgos compartidos y con más protagonismo de la militancia. “A través de la unidad y la pluralidad podremos afrontar los retos que la sociedad nos plantea, y alcanzarlos con éxito”, ha dicho. Además, ha destacado la importancia de trabajar en dinamizar y modernizar las agrupaciones socialistas locales

En el ámbito electoral, Ruiz Espejo ha dicho que “desde Málaga vamos a dejarnos la piel para que Susana Díaz siga siendo la presidenta de Andalucía para que las políticas del PSOE sigan mejorando la vida de los andaluces y las andaluzas”. “Y trabajaremos sin descanso para que el PSOE liderado por Pedro Sánchez vuelva al Gobierno de nuestro país. Somos garantía de progreso y de igualdad, compañeros y compañeras, un progreso y una igualdad que la gente necesita y está pidiendo”, ha añadido.

Se ha comprometido a trabajar para que el PSOE gobierne en la ciudad de Málaga, mantenga y consolide el poder en aquellos ayuntamientos en los que ya gobierna y recupere aquellos que no tiene en la actualidad, haciendo énfasis en que el PSOE debe gobernar la Diputación de Málaga y las tres mancomunidades

“Y para eso tenemos que echarnos a la calle. Seremos un partido que comunica más y mejor. Y también queremos un partido que reconozca el esfuerzo de la militancia, con mayor rendición de cuentas, limpio, transparente e intransigente con la corrupción. No hay otro camino. Y como os he venido repitiendo en los últimos tiempos, el PSOE de Málaga va a hacer una apuesta firme por la formación. Nuestra militancia debe ser el altavoz de nuestros ideales para que éstos lleguen a la gente”, ha dicho, haciendo una apuesta además por trabajar de forma conjunta con las Juventudes Socialistas, “presente y futuro del PSOE”.

Finalmente, Ruiz Espejo ha destacado que “la igualdad no ondeará en nuestra provincia hasta que los socialistas no cambiemos un gobierno central que asfixia y ahoga a Andalucía, que recorta en bienestar y se ceba con nuestros pensionistas, con las mujeres y con los jóvenes”. “Una igualdad que no llegará a nuestros pueblos y ciudades hasta que seamos capaces de cambiar el gobierno de la Diputación, un gobierno de la derecha que margina y ningunea a los pequeños y medianos municipios y que además, los beneficia o perjudica siempre en función de su color político”, ha asegurado.

“Por todo ello vamos a ponernos en pie. El PSOE tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir. Está en nuestras manos conseguir una Málaga más socialista, que es lo mismo que decir una Málaga por la igualdad. Comencemos a trabajar. La ruta está clara. Sólo queda caminar guiados por los ideales centenarios de un partido que conoce bien esta tierra. Pongamos en práctica lo que bien sabemos hacer, que es mejorar la vida de la gente. No quiero ser el primero de los socialistas malagueños. Quiero ser, si me lo permitís, el primero en trabajar por y para nuestro partido. La bandera de la igualdad está en nuestras manos, compañeros y compañeras. Alcémosla para que el viento reparta socialismo por toda nuestra provincia”, ha concluido.