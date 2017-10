IU Rincón reitera su petición de que se convoque la Mesa de Memoria Histórica que fue aprobada por unanimidad

23.10.2017 - 15:22 - Redacción

El Grupo Municipal de IU Rincón de la Victoria ha reiterado hoy su petición de que se convoque la Mesa de Memoria Histórica, que estaba prevista para el mes de abril, según se había llegado a acuerdo por los asistentes en la Mesa de Constitución, que se celebró mientras IU gestionaba aún el área de Cultura, a finales del mes de enero y que finalmente, el anterior equipo de gobierno no convocó ni tampoco lo ha hecho el actual tripartito, formado por PP, PA y Ciudadanos.

El objetivo de la Mesa Municipal de Memoria Histórica es asesorar en materia de aplicación de la Ley de Memoria Histórica elaborando iniciativas, proyectos y propuestas, elaborar planes concretos sobre retirada de simbología franquista, recuperar la Memoria Histórica en Rincón a través de distintas actividades y solicitar a los órganos competentes y otras administraciones el apoyo necesario para poder desarrollar los objetivos que marca la Ley.

“En la constitución de la mesa, estaba prevista dos reuniones anuales como mínimo, una en el mes de abril y otra en el mes de octubre, pero vemos que va a finalizar octubre y no nos han convocado”, señalan desde IU, que lamentan que el actual tripartito no se tome en serio este tema y que además no haya convocado tampoco ni la mesa de Turismo ni la de Accesibilidad. “Nos parece indispensable realizar un plan de retirada de nombres de calles relacionadas con el franquismo o con la exaltación del mismo, que aún quedan en el municipio”, explica el portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar.

“Esperamos también que sigan comprometidos con las Jornadas de Memoria Histórica, en las que desde Cultura ya se deberían estar trabajando, que se recuperaron hace dos años y que recuerdan nuestra historia al igual que la acercan al público más joven”, señalan.