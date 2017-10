La Térmica acerca el Nueva York más íntimo a la Cala del Moral con una exposición de Mariano Pozo

24.10.2017 - 10:33 - Redacción

El programa de actividades de La Térmica en la provincia de Málaga ofrece en la la Sala Mare Nostrum de La Cala del Moral, (Rincón de la Victoria), una exposición de fotografías.

Se trata de ‘New York Inside’ del fotógrafo malagueño Mariano Pozo. Tras su paso por Torremolinos, Vélez-Málaga y Nerja, la muestra llega a la Cala del Moral, en el municipio de Rincón de la Victoria. Esta exposición consta de más de 25 imágenes en blanco y negro tomadas en la ciudad americana y se podrá visitar hasta el 17 de noviembre, de martes a sábado de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos de 10.30 a 13.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

La exposición transportará al visitante a la ciudad de Nueva York a través de una serie de fotografías en blanco y negro que recoge en esta muestra su visión más personal e íntima de una ciudad a la que idolatra. Mariano Pozo se considera un fotógrafo inquieto y por ello no para de experimentar y afrontar nuevos temas y materias en el mundo de la imagen y así nace ‘New York Inside’.

Mariano Pozo Ruiz

Mariano Pozo (Málaga, 1966) comenzó desde muy joven a hacer realidad sus dos auténticas pasiones, viajar y hacer fotografías. Sus inicios están vinculados al baloncesto, concretamente al equipo Caja de Ronda, al que lleva 34 años fotografiando.

Ha sido fotógrafo oficial de la Liga ACB de baloncesto en España, así como de la Euroleague de baloncesto europeo, y fue uno de los fotógrafos participantes del libro conmemorativo de la Liga ACB ‘25 años ACB en imágenes’. En 1992 obtuvo la Medalla del Comité Olímpico de Lituania por su apoyo a la selección nacional de baloncesto de dicho país.

Estudió derecho, aunque posteriormente se dedicó de lleno a la fotografía. Su primer periódico fue La Gaceta de Málaga, en el que comenzó a aprender el oficio. Recaló en el Sol del Mediterráneo para, posteriormente, ser redactor jefe de fotografía del Diario Málaga durante 12 años (1994-2006), y es corresponsal de AS desde 1987.

Ha publicado sus reportajes en prestigiosos medios españoles e internacionales como El Periódico de Cataluña, Nómadas, El Mundo, Randevu, Diario 16, ABC, El Día de Andalucía, Turismo Europeo, Andalucía Única, Yachting World, Nuevo Basket, Gigantes, Orlando Sentinel, Viajes de National Geographic, o Agencia de Información EFE, entre muchos otros.

En 1999 dirigió y realizó la serie documental televisiva ‘Málaga Submarina’. Posee dos premios nacionales de fotografía periodística (Ejército y New look), y ha publicado los libros ‘17 años bajo el aro’, ‘India, una mirada interior’ (cuya recaudación íntegra sirvió para el desarrollo de diferentes acciones humanitarias), ‘30 años de ilusiones del Unicaja’, y ‘Mozambique in Memorian’, otra obra con tintes solidarios que relata la situación del sida en el país africano, y que contó con el apoyo de personajes como la cantante Luz Casal, el futbolista Xavi Fernández o el actor Imanol Arias.

En 2004 se convirtió en el primer fotógrafo español en exponer en la capital moscovita, donde fue invitado por el presidente de la Fundación Cultura de Rusia en Moscú y director de cine, Nikita Mihalkov (Oscar de Hollywood por ‘Burnt by the sun’, 1995).

Su afán de contar historias a través de la imagen le llevó hasta el International Center of Photography de Nueva York (ICP), donde estudió junto a una de las fotógrafas más importantes de la historia, Jane Evelyn Atwood. Mariano Pozo se considera un fotógrafo inquieto, y por ello no para de experimentar y afrontar nuevos temas y materias en el mundo de la imagen.