Torre del Mar, sede de la firma del convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo y ADEAC – Bandera Azul

Torre del Mar ha sido sede en la mañana de este miércoles de la firma del convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo y ADEAC, como responsable del Programa Bandera Azul en España, que tiene por objeto regular la subvención nominativa de 35.000 € prevista en el Presupuesto de Gastos de la Secretaría de Estado de Turismo para 2018, a favor de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para la financiación de la dimensión internacional de dicho Programa.

El acuerdo ha sido suscrito por la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver Sagreras y el presidente de la ADEAC, José Ramón Sánchez Moro, acompañados por el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, y el teniente de alcalde de Torre del Mar y concejal de Turismo y Playas, Jesús Pérez Atencia, que han agradecido al Gobierno de España y a la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor “que hayan escogido Vélez-Málaga para este importante acto, por ser un ejemplo de gestión de calidad en el conjunto de nuestro litoral.”

El documento suscrito indica el abono del coste de la primera bandera azul 2018 y el abono de las cuotas internacionales (fee y blue flag levies 2018), que las organizaciones internacionales participantes en el programa bandera azul deben abonar a la Foundation for Environmental Education (FEE), en concepto de pertenencia y tasa por galardón obtenido por cada playa.

Hay que señalar que la Administración turística del Estado viene manteniendo desde 1992 una estrecha colaboración con la Campaña Banderas Azules que en España desarrolla la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) porque es un instrumento que nos sirve a todos para reconocer la calidad ambiental, el cumplimiento de la legislación, la accesibilidad, la seguridad de los usuarios,la calidad de aguas de baño, la limpieza y la información y educación ambiental nuestras playas y puertos deportivos.

La implantación voluntaria del distintivo de la Bandera Azul ha logrado que España sea el país que haya mantenido su liderazgo desde sus inicios en el número de playas y puertos deportivos galardonados a nivel mundial. Tener una playa o un puerto deportivo con Bandera Azul es una garantía para el turista, pues este galardón demuestra que los ayuntamientos están cuidando sus playas en materia de accesibilidad, calidad de las aguas y de las arenas, seguridad y limpieza.

La Bandera Azul constituye un elemento muy importante de apoyo a la proyección exterior y prestigio de nuestra oferta de playas y puertos, así como un estímulo para no perder la posición privilegiada que venimos ocupando como primer país a nivel internacional, ante la competencia planteada por la creciente incorporación de nuevos países al Programa, que alcanza ya los 45 países de los 5 continentes.

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Deporte, viene cooperando económica y técnicamente con el desarrollo del Programa Bandera Azul dentro de sus competencias y participando activamente como miembro del Jurado Nacional en España. Esta contribución de 38.376,56 euros, facilita el asesoramiento a los municipios candidatos en la presentación de las candidaturas, análisis y síntesis de las mismas, presentación al Jurado Nacional, desarrollo de las inspecciones in situ, el seguimiento de quejas, la redacción de informes sobre el desarrollo del programa en Andalucía, así como el estímulo, conjuntamente con ADEAC, para la promoción y mejora de las candidaturas de playas, puertos, embarcaciones turísticas sostenibles, distinciones temáticas en materia de accesibilidad, socorrismo y educación ambiental, y Senderos y Centros Azules. Todo ello ha contribuido a colocar a Andalucía como la Comunidad Autónoma con más kilómetro de playa bajo Bandera Azul.

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, destacó que desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga “apostamos firmemente por la promoción turística de nuestro municipio y por ofrecer unos servicios de calidad a vecinos y visitantes”; y añadió que “trabajamos a conciencia para mejorar nuestras playas en materia de accesibilidad, sostenibilidad medioambiental y dinamización económica. Además, desde el consistorio organizamos multitud de actividades para promover nuestra oferta turística, que no la componen solo nuestras magníficas playas si no también nuestro patrimonio cultural y gastronómico, que también atrae muchos visitantes durante todo el año y que ayudan a favorecer la economía local, actúan como generadores de empleo y contribuyen a romper la estacionalidad turística del municipio.”

Por su parte, el teniente de alcalde de Torre del Mar y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, resaltó que es un orgullo “que este convenio nacional se firme en Torre del Mar, que en la jornada de hoy vuelve a situarse en el centro de la actualidad nacional en materia de playas. Nuestro modelo de gestión ha sido ejemplo para muchas ciudades de costa; contamos con una de las playas más certificadas de nuestro país”.

“Es un honor participar hoy en este acto en nuestro municipio, símbolo de que estamos haciendo bien las cosas y de que nos estamos consolidando como destino de referencia para los turistas de todo el mundo”,concluyó el regidor veleño, Antonio Moreno Ferrer.

El presidente de ADEAC – Bandera Azul, José Ramón Sánchez, destacaba que “supone una satisfacción el hecho de venir a este costa, recompensando así el esfuerzo que creo que se ha hecho a lo largo de los últimos años en co-educar no sólo a los niños, a las escuelas, sino a la población en general. Suelo decir que la playa es un bien común, cada vez más escaso y más frágil que tenemos que aprender a compartir, no sólo con la población local y con los turistas, sino con las generaciones futuras”. Finalmente, indicaba que “Bandera Azul no es el único distintivo, pero no es un distintivo más.

Bandera Azul ha contribuido decisivamente, a lo largo de más de treinta años a que aquello que constituía en nuestras playas y puertos una excepción o un privilegio al alcance de unos pocos, hoy sea un derecho gratuito y exigible por parte de su población local y visitante en 684 playas y puertos españoles.

Finalmente, la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha querido incidir en que “España tiene más de 8.000 kilómetros de playas, un activo turístico enorme que hay que conservar, saber usarlo, prestarle atención al cambio climático y necesita de las administraciones y de las empresas privadas que dedican este esfuerzo encomiable para esta protección”. Además, continúa, “creo que los criterios para la adquisición de estas banderas son absolutamente necesarios y muy bien seleccionados porque abarcan desde la seguridad, la limpieza de las aguas y la arenas, la situación y cómo se encuentra la playa en cada momento y la accesibilidad. Unos criterios que hacen que nuestras playas sean todo un referente”.

Entre las principales mejoras en cumplimiento de la Ley de Costas, de la calidad de las aguas de baño o del comportamiento cívico ambiental de los usuarios, destacaríamos la preocupación de Bandera Azul por la formación inicial y permanente de los socorristas, así como de los materiales y técnicas empleadas en su condición de cabeza de puente de los servicios públicos de salud en la playa, y en su atención a las personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales. En este sentido, es de destacar que Bandera Azul, gracias al apoyo de la Fundación MAPFRE, ha realizado centenares de talleres de prevención de ahogamientos y Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), con la participación media anual de unos 40.000 participantes, en 70 municipios litorales. Así mismo, los 3.200 socorristas en playas Bandera Azul han realizado en 2016 y 2017 unas 400.000 intervenciones, en las cuales han sido resucitadas 162 personas en la misma playa, de las 259 que habían entrado en parada cardiorespiratoria.