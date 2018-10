Weekend Beach Festival agota 12.000 abonos en su primer día de lanzamiento de venta

- Publicidad -

En la mañana de ayer martes 16 de octubre Weekend Beach Festival Torre del Mar lanzaba su primera oferta de lanzamiento mediante sus redes y web oficiales. En tan solo unas horas y dividida en diferentes tramos de precios de abonos desde los 28 € +gd , se agotaron los 12.000 abonos puestos a la venta. Venta que sobrepasa la oferta lanzada en las mismas fechas el año anterior y con tan solo anunciado un grupo en su cartel artístico, Ska-P.

Los “weekers” respondieron rápidamente a la oferta promocional de su festival favorito y ya preparan vacaciones para disfrutar de la playa, el mejor ambiente y la música más actual.

En tan solo cinco años, Weekend Beach Festival Torre del Mar se ha posicionado como uno de las citas musicales imprescindibles en cualquier agenda festivalera, tanto por su variedad de estilos y géneros en su programación como por su calidad, entorno, infraestructura y ambiente. El año pasado se cumplían cinco años y se celebró a lo grande con actuaciones espectaculares como la de David Guetta, The Offspring, Jimmy Cliff, Izal, Bunbury, Asian Dub Foundation, otros años pasaron nombres importantes como Skrillex, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Kase O, Fabulosos Cadillacs, Residente, Anthony B, Estopa, Lori Meyers, Mago de Oz, Rosendo, Love of Lesbian y un largo etc.

- Publicidad -

El año pasado fueron 140.000 “weekers” los que disfrutaron a los largo de cuatro días, en cuatro escenarios y en un recinto de fácil acceso, cómodo, situado a escasos metros del mar con zona de acampada de grandes dimensiones y dotado de la infraestructura necesaria para eventos de este nivel.

La organización trabaja a buen ritmo para no defraudar y volver a ofrecer su mejor cartel. Muy pronto novedades!!