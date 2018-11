Conejo pide el voto al PSOE para frenar a “la derecha azul” y “la derecha naranja”

- Publicidad -

El portavoz del PSOE en la Diputación y candidato socialista al Parlamento andaluz, Francisco Conejo, ha pedido hoy el voto al PSOE para frenar a “la derecha azul” y “la derecha naranja”. Conejo, que ha visitado hoy el mercado de La Merced en Málaga capital y el comedor social de la Asociación Adintre en Fuengirola, ha asegurado que “para que no haya bloqueo en esta tierra, necesitamos una mayoría holgada al PSOE y a Susana Díaz”.

El responsable socialista ha advertido de que “la derecha naranja y la derecha azul ya han explicitado que si tienen mayoría van a gobernar esta tierra en los próximos años”. “Los andaluces y las andaluzas, y los malagueños y las malagueñas, de izquierda que no quieran un gobierno de derechas, que no quieran un gobierno de recortes sociales y de recortes en derechos, tienen que saber que la única opción es votar al PSOE el próximo 2D”, ha dicho.“Para frenar a la derecha, para frenar a aquellos que quieren recortar nuestros derechos y las oportunidades de nuestra tierra, la única opción es votar al PSOE. Es el voto de la seguridad, de la estabilidad y de la confianza”, ha explicado. Al tiempo, también ha apelado a aquellos malagueños “que no quieren que se bloqueen los gobiernos”. “Si las derechas no tienen mayoría para gobernar están dispuestas a bloquear el próximo gobierno de Andalucía. Para que no haya bloqueo en esta tierra, necesitamos una mayoría holgada al PSOE y a Susana Díaz. Nos estamos jugando nuestro futuro. Si queremos más sanidad, más educación, más dependencia, más y mejor empleo, la opción segura es el PSOE”, ha afirmado.

Empleo

Conejo ha destacado que en estos tres años y medio de legislatura en Andalucía se ha recuperado empleo perdido durante la crisis; en concreto medio millón menos de desempleados a nivel regional y en Málaga ha descendido prácticamente en 60.000 el número de parados. “No nos conformamos, mientras que haya un familia que lo esté pasando mal vamos a seguir tomando medidas para paliar el principal problema de sociedad que no es otro que el paro”, ha apuntado.

“Si tenemos la confianza de los malagueños vamos a bajar 9 puntos la tasa de desempleo. Y lo vamos a bajar fomentando empleo de estabilidad y empleo de calidad”, ha asegurado. Para luchar contra la precariedad, ha avanzado que los socialistas van a incentivar ayudas a las diferentes empresas para que garanticen el empleo estable, “fundamentalmente empleo para jóvenes”.



Asimismo, se ha referido a las medidas dirigidas a comerciantes y autónomos. “Es fundamental que el tejido emprendedor malagueño y andaluz cuente con la colaboración del Gobierno andaluz a la hora de poner en marcha nuevas empresas. Vamos a bonificar todas aquellas empresas que garanticen empleo de calidad. En primer lugar en el ámbito del turismo, nuestra principal industria. El turismo sigue siendo el mayor generador de empleo en la provincia de Málaga y en Andalucía”, ha argumentado.

En este sentido, ha explicado que “vamos a poner en marcha una bonificación para que todas aquellas empresas turísticas que garanticen unas mejores condiciones laborales tengan la ayuda de la Junta de Andalucía”.

Asimismo, se ha referido a la apuesta por el sector agroalimentario, “clave en esta provincia generando empleo en estos últimos años”. “El sector agroalimentario tiene que garantizar un empleo de calidad y para ello vamos a seguir ayudando a todas las empresas malagueñas que trabajan en este sector. Ayudando en las exportaciones, nuestro sector agroalimentario cada día está exportando más y mejor, y vamos a trabajar para llegar a acuerdos con diferentes países de la UE y de fuera para que las empresas malagueñas puedan seguir siendo referente en la exportación”, ha avanzado.

Por último, en el sector de la tecnología, “clave en Málaga con el PTA”, ha señalado como prioridad la mejora la accesibilidad al PTA y el respaldo a las inversiones para que se instalen aquí.