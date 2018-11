El PSOE se compromete a incrementar las pensiones no contributivas al menos en un 25%

- Publicidad -

El portavoz del PSOE en la Diputación y candidato socialista al Parlamento andaluz, Francisco Conejo, ha manifestado el compromiso del PSOE de Andalucía de incrementar en la próxima legislatura las pensiones no contributivas al menos en un 25%. Conejo ha participado esta tarde en un acto de homenaje a Mertxe Valle, mujer mayor de 90 años de la capital, junto al también candidato al Parlamento José Carlos Durán. Conejo también ha expresado el compromiso de los socialistas andaluces de aumentar un 25% las plazas en centros residenciales de titularidad pública.

El responsable socialista ha destacado que en Andalucía se garantiza por ley la subida conforme al IPC del complemento autonómico de las pensiones mínimas asistenciales y no contributivas, de la que se benefician más de 107.000 personas, sobre todo mujeres. “En Andalucía, desde el año 2015 hasta el 2018, se ha destinado más de 70 millones de euros a las pensiones no contributivas y asistenciales. Desde 2011 las ayudas extraordinarias a las pensiones no contributivas y asistenciales se incrementan un 2%

anual. Y desde el pasado mes de septiembre garantizamos por ley la subida anual de la ayuda extraordinaria a las pensiones mínimas y no

contributivas conforme al IPC gracias a la Ley de Igualdad, una ley que por cierto han votado en contra Podemos e IU”, ha expuesto.



Conejo también ha resaltado que los mayores andaluces se han ahorrado 373,6 millones en prestaciones gracias a la tarjeta Junta Sesentaycinco, a la que se ha destinado más de 120 millones en esta legislatura. En concreto, a servicios como teleasistencia, transporte interurbano en autobuses, comidas bonificadas, productos ópticos, audífonos y actividades culturales y de ocio.

Asimismo, ha subrayado que un total de 219.000 personas usan los servicios de Teleasistencia, el 41% de toda España. Igualmente, se ha referido a la “firme apuesta” por actuaciones de envejecimiento activo. “Andalucía es una región referente en Europa en la aplicación de estas políticas”, ha dicho, al tiempo que ha destacado los 168 centros de Participación Activa de la Junta de Andalucía, con más de 519.000 personas asociadas y el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia (2016-2020).

Por contra, ha recordado que el PP vació la hucha de las pensiones “y se cargó el pacto de Toledo”. “El PP mantuvo un ridículo aumento del 0,25% de las pensiones”, ha dicho. También, ha apuntado que la reforma del sistema de pensiones del PP en el año 2013 condenó a casi 10 millones de pensionistas a la pobreza. “El PP impuso a los pensionistas el copago farmacéutico y recortó la cartera de medicamentos financiados públicamente. Eliminó las ayudas complementarias a las pensiones más bajas. En definitiva, empobreció a nuestros mayores”