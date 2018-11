Expertos analizan la personalidad y las hazañas de Bernardo de Gálvez como militar y gobernante

- Publicidad -

La Diputación de Málaga, con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Asociación Bernardo de Gálvez y Gallardo, organiza el ‘Simposio Hispano-Americano Bernardo de Gálvez y su tiempo’, que arranca mañana y se prolongará hasta el jueves.

Para este encuentro se cuenta con importantes expertos, investigadores y profesores de distintas universidades, que han estudiado en profundidad la biografía de Bernardo de Gálvez, analizando su personalidad y sus hazañas como militar y gobernante.

El diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Víctor González, y el director de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz, han presentado hoy las sesiones de este Simposio junto al alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos, y al vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo Checa.

- Publicidad -

Mañana arranca el encuentro con la entrega de los Premios Bernardo de Gálvez al presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por parte de la mencionada Asociación, en un acto que se celebrará en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga a las 20:00 horas.

Todas las ponencias se celebrarán en la Sala Isabel Oyarzábal de la Diputación, en la plaza de la Marina, y la asistencia es gratuita y abierta a toda la ciudadanía. La conferencia inaugural será pasado mañana, miércoles, a las 13:00 horas ,y correrá a cargo de Hugo O’Donnell, académico numerario de la Real Academia de la Historia de Madrid, que hablará sobre ‘Los Gálvez en el reconocimiento de sus contemporáneos’.

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, habrá otras ponencias de Alfred E. Lemmon, director de The Williams Research Center of The Historie New Orleans Collection, sobre ‘Pollock, Gálvez y François-Aymar Monteil: presencia en los fondos archivísticos de Nueva Orleans’; de Eduardo Garrigues López-Chicherri, embajador de España, escritor y diplomático, que hablará sobre ‘Bernardo de Gálvez, un héroe de carne y hueso’; y de Thomas Chávez, historiador y profesor investigador asociado de la Universidad de Nuevo México, que disertará sobre ‘La ayuda de España a la independencia de Estados Unidos: una importante historia’.

En la sesiones del jueves 29 de noviembre, a las 13:00 horas, Carlos Cólogan, ingeniero industrial e investigador de Santa Cruz de Tenerife abordará ‘La poderosa influencia de la familia Gálvez en las islas Canarias’. Por la tarde, desde las 17:30 horas, Caroline Crimm, catedrática de la Universidad de Austin (Texas) hablará sobre ‘Bernardo de Gálvez, un Virrey de la Ilustración’; y posteriormente, Álvaro de Marichalar, empresario y académico numerario de la Real Academia de la Mar, disertará sobre ‘Bernardo de Gálvez y la huella española en Estados Unidos’.

El simposio concluirá con una mesa de debate y conclusiones con la participación de José Alberto Ruiz de Oña, general de Artillería e investigador; Francisco Cabrera, doctor en Historia y correspondiente de la Real Academia de la Historia; y Manuel Olmedo Checa, ingeniero técnico y correspondiente de la Real Academia de la Historia.