La moda a través del género y de la artesanía protagoniza las actividades de la semana en La Térmica

El Centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, dedica gran parte de sus actividades de esta semana a la moda, en colaboración con Málaga de Moda y Turismo y Planificación Costa del Sol. Por un lado, el ciclo ‘La moda del arte’, dedicado a estudiar la relación entre ambas disciplinas, recibe a la modelo y artista Susanne Junker el miércoles 28 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Museo Thyseen Málaga, donde impartirá la conferencia ‘I am not an artista, I am Sussane Junker artista!’. Además, el jueves 29 de noviembre, de 12.00 a 18.00 horas, impartirá en La Térmica un workshop sobre retratos e identidad. Ambas actividades tienen entrada libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el viernes 30 de noviembre a partir de las 18.00 horas y el sábado 1 de diciembre a partir de las 10.00 horas, se celebran las jornadas de artesanía y moda ‘Memoria nueva de antiguos oficios’, que contarán con la participación de Dalia Sendra Rodríguez, Johan Luc Katt, Jesús Segado, Marco Poli, Aurora Fernández Texeira, Ángeles Espinar y Leandro Cano. La entrada es gratuita con reserva de plaza previa en la web de La Térmica.

Sussane Junker: ID-Identity

La reflexión de Sussane Junker sobre la identificación de género, la objetificación de las mujeres y el uso de la sexualidad en los medios de comunicación de masas bebe de su propia experiencia autobiográfica como modelo profesional. En la conferencia ‘I am not an artista, I am Sussane Junker artista!’, Junker trazará una panorámica de su trayectoria profesional, de modelo a artista y curadora de stageBACK, un espacio autogestionado por artistas en Shanghai (China).

Por otra parte, en el workshop del jueves 29, Junker fotografiará a los asistentes con el ánimo de establecer un diálogo sobre su identidad.

Memoria nueva de antiguos oficios. Jornadas de artesanía y moda

Las jornadas de artesanía y moda ‘Memoria nueva de antiguos oficios’ nacen con la intención de impulsar la recuperación de los oficios artesanos relacionados con la moda en la provincia de Málaga. Durante las jornadas de los próximos viernes y sábado, se establecerá un primer contacto con la realidad del mercado y las necesidades de los diseñadores, firmas y creativos para, posteriormente, elaborar una oferta formativa a medida. Para ello se contará con Dalia Sendra Rodríguez, Historiadora del Arte; Johan Luc Katt, bordador y joyero con experiencia en la Casa Real; Jesús Segado, diseñador; Marco Poli, director de Fashion Illustrated Italia; Aurora Fernández Texeira, diseñadora, docente y experta en moda; Ángeles Espinar, artesana bordadora y Medalla de Oro en Bellas Artes, y Leandro Cano, diseñador de moda.