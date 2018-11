Ciudadanos critica que el enfrentamiento de PSOE y PP ha frenado infraestructuras necesarias para Nerja

- Publicidad -

Los números uno, dos y tres de Ciudadanos (Cs) por Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Javier Imbroda, María José Torres y Carlos Hernández White, respectivamente, han participado en un encuentro con afiliados y simpatizantes en Nerja en el que han criticado que el enfrentamiento de PSOE y PP ha frenado infraestructuras necesarias para el municipio de Nerja.

Imbroda ha enumerado una serie de cuestiones que afectan a los ciudadanos y que el equipo naranja defiende, como la regeneración de las instituciones, la mejora de la Ley de Dependencia o el apoyo a los profesionales de la medicina. Asimismo, ha defendido que “Cs quiere ser parte de la solución” y ha remarcado que “las administraciones tienen que estar preparadas para reaccionar de forma inmediata”, en referencia a las ayudas para las catástrofes naturales que se han sufrido en la provincia. En este sentido, ha criticado que el gobierno del PSOE “no es capaz de asistir cuándo más se le necesita”.

El cabeza de lista ha asegurado que “Andalucía está desaprovechada y cohibida, porque el PSOE no nos deja volar”. Y ha expresado que la suma de “PSOE y Podemos es todavía peor o igual al Sanchismo”. Asimismo, ha dejado claro que “el 2D tenemos una oportunidad de cambio para hacer las cosas de otra forma y ser más eficaces. Y esa oportunidad se llama Ciudadanos”.

En la misma línea, Torres ha defendido que “hay otra forma de gestionar y de hacer política” y asegurado que “estas elecciones son muy importantes: Andalucía se juega cambiar las cosas”. Asimismo, ha criticado a un PSOE que se pone medallas y hace promesas que no cumple, cuando “el índice de fracaso escolar es del 23% o estamos a 8 puntos de la media nacional de empleo”. La segunda en lista ha aseverado que “sí no estamos liderando, es porque no estamos gestionados por profesionales sino por políticos: nuestro dinero no puede ser gestionado por gente que despilfarra”.

Por último, Hernández White ha compartido el retraso que vive el municipio de Nerja en diversas materias como el centro de salud de Nerja, que “por los enfrentamientos del bipartidismo y no haberse puesto de acuerdo, no se ha construido y se debería haber hecho hace 12 años”. Además, ha aclarado que, lo más indignante, es que esta discordia “ha llegado a tribunales y las costas las tienen que pagar los ciudadanos de Nerja”. De esta manera, ha afirmado que PSOE y PP “anteponen sus intereses a las necesidades de los ciudadanos”.