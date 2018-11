Adelante Andalucía terminará las 48 infraestructuras de depuración pendientes en tres años

- Publicidad -

Adelante Andalucía se ha comprometido a terminar las 48 infraestructuras de depuración pendientes en la provincia en los primeros tres años de legislatura, así lo ha expresado el candidato Guzmán Ahumada esta mañana en la desembocadura del río Guadalhorce: “Es algo muy serio, y tenemos los recursos, ya que está el fondo del canon de depuración que estamos pagando todos los malagueños y malagueñas, y la aportación restante llegaría desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Aguas”. Así, Ahumada ha recordado también que las diferentes administraciones no han acabado las más de 300 depuradoras en toda la Comunidad Autónoma, con las que se comprometieron en 2010. Además, ha asegurado que esta situación no es sólo un “ataque medioambiental, sino también un ataque contra el turismo”.

En este sentido, Alejandro Serrato, también candidato de Adelante Andalucía y coordinador de Podemos en la provincia de Málaga, ha criticado que Susana Díaz no haya cumplido su promesa y no haya puesto en funcionamiento las dos depuradoras del río Guadalhorce, lo que ha calificado como “total falta de responsabilidad”. Igualmente, Serrato se ha lamentado de que esta situación no es única en la provincia, recordando que el Valle del Genal se encuentra sin las 17 depuradoras que hacen falta: “Independientemente de que sea competencia de la Junta de Andalucía, del Estado o de Diputación, todas esas aguas residuales tendrían que depurarse ya”, ha declarado. Y ha pedido hacer una reflexión para el próximo domingo: “Estamos convencidos de que el mundo ecologista y quienes defendemos el medio rural no puede apostar por un gobierno de Susana Díaz porque legisla contra los intereses medioambientales”.

Denuncias de la Unión Europea

Por otra parte, la portavoz de Izquierda Unida Madrid, Sol Sánchez, que ha venido a apoyar la campaña de Adelante Andalucía, ha criticado que “cuando nos vienen exigencias de recortes desde la Unión Europea sí que se actúa, pero cuando nos multan por no tener una depuración de aguas en condiciones parece que no se corre tanta prisa”. De esta forma, Sánchez ha afirmado que el “Gobierno del PSOE de Susana Díaz ha sido incapaz de dar respuesta a estas demandas que son de salud pública”.

Además, Sol Sánchez, ha asegurado que “los compañeros y compañeras de Adelante Andalucía, con esta propuesta están respondiendo a las necesidades básicas de la ciudadanía, como es el derecho humano al agua”. Asimismo, ha mostrado los beneficios de la colaboración público-público contra las privatizaciones del saneamiento y suministro de aguas que se han dado en muchos lugares, con consecuencias nefastas de especulación, como Aguas del Canal en la Comunidad de Madrid.