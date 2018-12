Hasta las 22:15 no se conocerán los primeros resultados por las incidencias en Sanlúcar de Barrameda

- Publicidad -

La Junta Electoral Central de Andalucía ha resuelto que hasta las 22:15 horas no se podrá acceder a los resultados debido a las incidencias de Sanlúcar de Barradameda, donde uno de los colegios no cerrará hasta las 22:15 horas, así lo ha comunicado la consejera de Justicia e Interior. La Junta Electoral ha confirmado que no se podrá conocer el escrutinio hasta que no se cierre la última mesa.

La falta de papeletas de Equo en el municipio gaditano y la tardanza en la constitución de dos mesas han protagonizado las principales incidencias en la jornada electoral.