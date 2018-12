La Fundación Unicaja abre Monte Activo

- Publicidad -

Hoy se ha inaugurado la nueva sede en Málaga de Monte Activo de Fundación Unicaja, anteriormente denominado Monte de Piedad, que representa en la actualidad una alternativa de financiación cómoda y rápida para particulares, con la principal ventaja de la posibilidad de la recuperación del aval del préstamo.

El origen de los antiguos Montes de Piedad de la Fundación Unicaja está ligado al de las cajas de ahorro. En Almería y Cádiz su constitución se remonta hasta el siglo XIX, y el de Málaga surgiría ya en la primera mitad de siglo XX estrechamente vinculado a la antigua Caja de Ahorros de Ronda.

El importe medio que se concede en el Monte Activo es de entre 600 y 700 euros, no obstante, el presidente de la Fundación Unicaja Braulio Medel ha aclarado que hay “mucha circulación de activos”, añadiendo que no sólo es empeño de bienes sino la concesión de pequeñas cuantías “para satisfacer necesidades muy perentorias”. Las mujeres, además, son las que más acuden a estas oficinas, indicando que aunque no está estudiado que haya relación entre la clientela femenina y la baja morosidad “sí es verdad que quien puede llevar la gestión es más la mujer”, incidiendo, no obstante, en que “una cosa es quien venga a dar la cara pero al final quien responde es la familia”.