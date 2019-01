Vélez arranca el curso político con un Pleno Extraordinario

- Publicidad -

Poco éxito tuvo el PP en el Pleno Extraordinario que por Ley había solicitado ya que de los 8 puntos que conformaban el Orden del Día tan solo uno, el relativo a la paralización del cambio de nombre de los colegios José Luis Villar Palasí y Augusto Santiago Bellido, salió aprobado.

En el punto relativo a la consulta popular sobre la puesta en marcha del tranvía tanto el proponente como el Gobierno pasaron de puntillas sobre la cuestión centrando el debate en cuestiones ya debatidas y habladas en numerosas ocasiones (coste del tranvía y de los autobuses, oportunidad o no de volver a ponerlo, si la EDUSI lo puede financiar o no ….). Quizás lo más llamativo fue cuando el portavoz del Gobierno en este asunto, el andalucista Marcelino Mendez- Trelles, le pidió a Delgado Bonilla que aclarara públicamente si en la próxima campaña iba a estar o no a favor del tranvía “o si a los 40 millones que están tirados por las calles le iba a añadir 2 más que cuesta la reparación”. El portavoz del PP no aclaró la cuestión y se volvió a centrar en cuestiones técnicas, en los estudios realizados y en que la Junta “a mí ni me contestaba pero a ustedes les ha tomado el pelo porque no han firmado nada”.

El debate sobre la petición de la devolución de los 50.000 euros del patrocinio de la serie Torre de Narcos giró a cerca de la calidad de la serie y de la oportunidad de ligar nuestra ciudad con el narcotráfico. Estos argumentos esgrimidos por el PP fueron rebatidos por la promoción turística e importancia de la notoriedad que se le dio al municipio.

Colegios

La paralización del cambio de nombre de los colegios Villar Palasi y Santiago Bellido fue el único que salió adelante y casi por unanimidad, tan solo IU se abstuvo. En el transcurso del debate la portavoz socialista, Cintia García, anunció que el propio centro Santiago Bellido le había comunicado que celebrarían un nuevo Consejo Escolar para tratar la cuestión.

Dos puntos urbanísticos, elaboración de una ordenanza de inspección de edificios y otra de un registro de solares, fueron rechazadas por el Gobierno alegando que son cuestiones que se recogerán en el plan general.

Policía Local

El Pleno trajo alguna noticia importante en el debate sobre la Policía Local el concejal de Personal, José Antonio Moreno Ocon, anunció que entre jubilaciones, tasa de reposición y nuevas plazas se pueden llegar hasta más de 30 nuevas plazas (11 vacantes, 15 que se prevén de jubilaciones y 4 del presupuesto de 2018 a las que se le podrá añadir las que las condiciones económicas lo permitan). La propuesta del PP para que se establezca el coeficiente reductor de la edad de jubilación de la Policia Local fue votada en contra.

La propuesta de modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos motivo un debate en el que el Gobierno rechazó la propuesta. Lo mismo ocurrió con el último punto del Orden del Día por el que se pedía el cumplimiento de un procedimiento de reposición interpuesto por el Grupo Popular.