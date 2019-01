El internet: teléfonos y juegos

- Publicidad -

Recuerdo claramente tener mi primer teléfono con web. Con una pantalla que probablemente no tenía más de una pulgada, aun así, era lo suficientemente útil para traer cosas (muy lentamente) para leer (muy lentamente) en mi diminuto teléfono. Solo teniendo el poder del internet en tu bolsillo era suficiente para hacerte sentir una de las personas más cool en el mundo.

Más adelante, también tuve el Nokia N-Gage (no era tan genial) – El teléfono de Nokia diseñado específicamente para juegos, un teléfono verdaderamente experimental que era increíble tener. Porque no solo casi nadie lo tenía, sino también porque podía jugar Call of Duty, Elder Scrolls, y The Sims en mi teléfono, cuando quisiera. Hablar, pasar mensajes, y jugar – ¿qué más podías querer? La siguiente generación de juegos N-Gage incluso ofrecía Serie Mundial de Póker: Pro Desafío, y déjame decirte, he jugado mucho póker en la computadora en mi vida, pero es una diversión increíble poder tenerlo contigo cuando salieras.

Bueno, los juegos en teléfonos realmente se dispararon cuando combinaste estos dos tipos de tecnología – el internet y juegos reales (en lugar de solo snake o lo que sea que tenías en tu viejo teléfono). Primero, ahora puedes descargar juegos directamente a tu teléfono. Luego, la experiencia internet puede combinarse con el propio juego.

- Publicidad -

Si bien juegos web de teléfono que son populares para la persona promedio son cosas comoAngry Birds y Candy Crush, por ese pequeño empujón, otros prefieren juegos multijugador inmersivos donde puedes jugar con amigos (o extraños) como Minecraft o Modern Combat. Hay un gran grupo de tipos de juego diferentes, que realmente hay algo para todo el mundo.

Juegos de Casino: desde los casinos, a tu escritorio, a tu teléfono

Si eres fan de los juegos de casino, entonces quizás puedas estar interesado en aprender sobre la experiencia en móvil. Hace muchas lunas era un programador para una compañía de máquinas tragamonedas que producía juegos que verás en casinos reales y casas de apuestas por todo el mundo. Siempre era algo emocionante encontrar un juego que produje en algún casino por el mundo.

Para algunas personas, sería un sueño jugar con tragamonedas todo el día y conseguir la lotería cuando te plazca, sin embargo, con la falta de motivación para ganar, te puedo decir que se hizo algo aburrido. Pero eso no quiere decir que no me agito cuando voy a un casino real ahora. Y no quiere decir que no he intentado probar un casino online o dos también. Fue interesante para mi ver que casi no había diferencia entre la experiencia de juego con una máquina de casino real y los juegos de tragamonedas que encuentras en todos los sitios de casino online.