El padre de Julen: “Tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo”

Guardando la emoción y acompañado de Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz. José Roselló, el padre del pequeño Julen, confía en las tareas de rescate. “No tengo ninguna queja de la Guardia Civil. Me he quejado de que no han tenido medios. Ahora sí están trabajando bien. Estoy viendo un poco de luz. Gracias por el apoyo para que todo esto no decaiga”.

“Tenemos un ángel que nos va a ayudar a que Julen salga vivo”, dijo José a los medios de comunicación.

Juan Rosello ha explicado que sus críticas fueron a la falta de medios en un primer momento, pero ahora ha reconocido que “empieza a ver la luz” por el avance en la operación. Imágenes aquí