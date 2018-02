Cristina Narbona: “La reforma laboral del PP es una auténtica bomba de relojería para el sistema público de pensiones”

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado hoy en una asamblea abierta en Málaga para defender “pensiones dignas” que “la reforma laboral del PP es una auténtica bomba de relojería para el sistema público de pensiones”, acompañada por el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez.

El acto, que ha comenzado con un minuto de silencio por la última mujer asesinada por violencia machista, en el municipio malagueño de La Viñuela, ha puesto de manifiesto el compromiso de los socialistas con el presente y el futuro de las pensiones. Así, Narbona ha defendido la revalorización anual de las pensiones conforme a la evolución del coste de la vida “y no del 0,25% actual”, la reconstrucción del Pacto de Toledo, la derogación de la reforma laboral del PP “para que haya mejores salarios” y la creación de dos impuestos a la banca y a las transacciones financieras como ingresos complementarios al sistema de pensiones.

“Ahora hace seis años que el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma laboral que ha traído precariedad laboral. Estamos trabajando para poder derogar en el Congreso esa reforma laboral que es una auténtica bomba de relojería para el sistema público de pensiones. Se tiene que repartir de una manera diferente la riqueza. Las pensiones afectan a todos. A los jubilados de hoy y a los de mañana”, ha dicho.

Por su parte, Ruiz Espejo ha explicado que los 260.000 pensionistas de la provincia de Málaga cobran una pensión media de 847 euros, por debajo de los 925 euros de media en España. “Queda mucho trabajo por hacer desde las administraciones, las organizaciones políticas y sindicales para conseguir pensiones justas para aquellos que han trabajado y cotizado durante toda su vida”, ha dicho.

El líder socialista ha señalado que este año las pensiones volverán a subir en torno al 0,25%, por debajo del IPC ya que los precios subirán en torno al 2%, “lo que provocará un año más la devaluación de las pensiones desde que gobierna Rajoy y aumentará las dificultades de nuestros pensionistas de llegar a fin de mes”. “Desde el PSOE no estamos de acuerdo con la reforma de las pensiones del PP de 2013, no estamos de acuerdo con que no se consensuara dentro del Pacto de Toledo y vamos a seguir reivindicando un acuerdo entre los agentes políticos, sociales y económicos para que las pensiones se actualicen según lo que sube el IPC”, ha añadido.

En este sentido, ha destacado que “no se puede permitir que los 70.000 millones de euros que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dejó en el fondo de reserva para en las épocas de dificultades contribuir al mantenimiento de las pensiones se haya agotado en los años de gobierno de Rajoy y del PP”. “No podemos permitir que no haya garantía de sostenibilidad para las pensiones y que éstas se pretendan privatizar, como ya ha adelantado el propio presidente del Gobierno”, ha apostillado.

“El PSOE de Málaga se suma a las propuestas que el PSOE para que la reforma del sistema de pensiones garantice la sostenibilidad del mismo, unas pensiones dignas y acorde a la subida del IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y nos vamos a sumar también a todas aquellas reivindicaciones que los agentes sociales y los sindicatos están planteando para que esta modificación se lleve a cabo y no sigamos con el empobrecimiento de los pensionistas en España”, ha dicho.

Por su parte, Daniel Pérez ha destacado que “tenemos un gobierno central que no es justo con los ciudadanos, que no aplica medidas ni políticas justas, denunciando que los pensionistas han estado “toda una vida trabajando de sol a sol, para obtener unas pensiones mínimas”. “Y ahora viene este Gobierno insensible y le dice que le va a subir la pensión un mísero 0,25%, el mismo año que sube el gas un 6,2% o la luz un 2,5%. No es de justicia empobrecer a nuestros mayores”, ha asegurado.

“Nosotros los socialistas lo tenemos claro, debemos hacer políticas pensando en ese concepto, en la justicia social, lo que es justo para todos y todas, haciendo las cosas asumibles para la mayoría. Nuestra obsesión no es otra que la de hacer Málaga más justa. Y para hacer una Málaga más justa hay que hacer una radiografía de la ciudad y hacer políticas que ayuden a mejorar, no políticas de foto”, ha dicho.