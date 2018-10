La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso naranja por lluvias en el litoral de Málaga y Granada

- Publicidad -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias en el litoral de Málaga y Granada a partir de la madrugada del jueves día 18, según informa Emergencias Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta.

La Aemet prevé lluvias acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas de la Axarquía, Sol y Guadalhorce entre las 3:00 y las 15:00 horas del jueves día 18. Por su parte, para la costa granadina la predicción es de 30 litros por metro cuadrado en una hora de 6:00 a 18:00 horas.

Permanecen en aviso amarillo por lluvias, las comarcas de Aracena, Andévalo y

Condado (Huelva), el Estrecho y Grazalema (en Cádiz) y las provincias de Sevilla y Córdoba al completo. En Andalucía oriental, se anuncian también avisos amarillos en

Ronda y Antequera (Málaga) y en Poniente y Almería capital.

Recomendaciones

Ante los episodios de lluvia que se avecinan, Emergencias Andalucía recomienda evitar viajar de noche, dado que es en estas horas los peligros y los obstáculos producidos por la lluvia son más difíciles de detectar. No se debe conducir por una carretera inundada o cruzar un puente o paso subterráneo con agua, ya que la fuerza de la corriente podría arrastrar el vehículo.

Si tenemos que conducir, debemos extremar la precaución y respetar como siempre las normas de circulación e indicaciones de los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico, así como no cruzar nunca en automóvil lugares inundados.

Ante pequeñas balsas de agua, debemos atravesar con una velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el moto, y comprobar después el estado de los frenos.

También se aconseja no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de los ríos, para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua o riada.

En domicilios y viviendas, se debe retirar del exterior aquellos objetos que puedan ser llevados por el agua o movidos por el viento para evitar accidentes y refugiarnos en zonas altas en caso de que el agua entre en las casas.

Y siempre, ante cualquier emergencia, debemos llamar al Teléfono Único de Emergencias 112, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.