El PSOE exige al PP en Diputación que cumpla su compromiso con el museo y centro de interpretación de la uva pasa en Almáchar

El portavoz y presidente del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, y el diputado provincial socialista, Antonio Yuste, han exigido al equipo de gobierno del PP que cumpla su compromiso con el museo y el centro de interpretación de la uva pasa en Almáchar.

Acompañado por los diputados y diputadas del grupo socialista, Yuste ha recordado que el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, se comprometió con este Museo Etnográfico y aseguró que la institución provincial iba a financiar este proyecto provincial. Asimismo, ha señalado que el propio presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, también se comprometió con el proyecto.

Sin embargo, ha lamentado que en el presupuesto de la Diputación para el presente año 2018 solo se contemplan 50.000 euros para este proyecto que tiene un coste estimado de un millón de euros. “Con eso no hay ni para la limpieza de los escombros actuales que tiene el edificio. Pedimos enérgicamente que cumplan con la palabra dada y que apoyen el Museo Etnográfico”, ha dicho.

Yuste ha destacado que todas las iniciativas sobre la uva pasa y el Museo Etnográfico en la Diputación han contado con el apoyo del PSOE pero no así con el del PP ni con el del presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

Por su parte, el portavoz socialista Francisco Conejo ha asegurado que se trata de un proyecto de vital importancia “para la economía de Almáchar y del conjunto de los municipios de la comarca de la Axarquía”. “Es un proyecto no sólo de Almáchar, sino del conjunto de la comarca, de Iznate, El Borge, Moclinejo, hasta la capital Vélez-Málaga, que impulsará la uva pasa como atractivo turístico, cultural y económico”, ha destacado.

Conejo ha explicado que la sociedad civil de Almáchar puso encima de la mesa un ambicioso proyecto, la creación de un gran centro de interpretación y etnográfico vinculado a la uva pasa de Málaga, para poner en valor la tradición agrícola de la comarca de la Axarquía vinculada a la uva pasa, “un proyecto de índole cultural y al mismo tiempo de índole turístico-económico”.

Según el portavoz socialista, se trata de un proyecto que inmediatamente tuvo el apoyo de los grupos de izquierda de Almáchar y del conjunto de la provincia, “porque entendíamos que estábamos haciendo justicia con esta comarca”.

Conejo ha recordado que Almáchar decidió liderar el proyecto poniendo un edificio emblemático. En este sentido, ha agradecido a la cooperativa de agricultores del municipio de Almáchar que hayan entendido desde el principio la envergadura del proyecto y hayan cedido un patrimonio “conseguido con el trabajo de estos agricultores durante muchos años para que sea un edificio de todos los malagueños”.

Al tiempo, ha puesto en valor a la Asociación Moscatel, “germen del proyecto y prueba de que la sociedad civil tiene iniciativa, está movilizada, es capaz de generar ideas para el progreso colectivo”, y el apoyo decidido del ayuntamiento.

“Ya tenemos el proyecto, sabemos que tiene un presupuesto estimativo de un millón de euros. Teníamos el apoyo de la Diputación de Málaga, después de muchas iniciativas y lucha conseguimos que el PP también se sumara a la iniciativa. Cuando prácticamente teníamos el sueño hecho realidad, cuando el proyecto ya había sido presentado en este municipio, nos cae un jarro de agua fría cuando nos enteramos que apenas de destinan 50.000 euros. De un proyecto valorado en un millón de euros, 50.000 euros es una tomadura de pelo, una falta de respeto a este proyecto”, ha relatado.

“Ahora más que nunca hay que apostar por la uva pasa. Hemos que conseguido que todo el mundo mire a la Axarquía, el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del Cultivo de las Uvas Pasas de Málaga como Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial”, ha resaltado. “Con ese reconocimiento mundial, tenemos que trabajar para que cuando venga el turismo a la Axarquía se encuentren una oferta de primer nivel”, ha añadido.

“Vamos a seguir reivindicando a la Diputación que no sea miope. La Diputación ha sido capaz de destina más de 6 millones de euros para instalar un restaurante en la plaza de toros pero no hay un millón de euros para esta comarca. No es solo un museo, es un revulsivo económico y turístico para que la gente joven de este pueblo y de esta comarca pueda tener empleo vinculada al turismo y a la cultura. Bendodo se gasta 750.000 euros en museo relacionado con Bernardo de Gálvez no en un pueblo de la comarca, no en Macharaviaya, sino en Málaga capital. El PP tiene desenfocado el papel de la Diputación, el PP tiene que invertir en pueblos como Almáchar”, ha concluido.