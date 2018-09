El PSOE reivindica a la Diputación que destine inversiones por al menos 13 millones a los municipios de la Axarquía vinculados a la uva pasa

- Publicidad -

El presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha reivindicado hoy al equipo de gobierno del PP en la institución provincial que destine al menos 13 millones de euros a los municipios de la Axarquía vinculados a la uva pasa. Conejo ha visitado hoy en El Borge junto al alcalde, Salvador Fernández, y los diputados provinciales Antonio Yuste y Manuel Chicón, la Cooperativa San Isidro.

Conejo ha pedido al PP que cumpla con el acuerdo aprobado por el pleno el pasado mes de febrero por el cual, a instancias del PSOE, se acordó que se destinara para las comarcas de la Axarquía y de la Sierra de las Nieves, con motivo del reconocimiento de la uva pasa como Patrimonio Agrícola Mundial y de Sierra de las Nieves como futuro parque nacional, la misma inversión que la Diputación ha venido realizando estos años para rehabilitar y divulgar el Caminito del Rey en la zona del Guadalhorce y Guadalteba. “Queremos que la Axarquía, y concretamente los municipios que componen lo que se denomina el SIPAM (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial) vinculado a la uva pasa, reciban al menos los 13 millones de euros que hasta el día de hoy ha recibido el Caminito del Rey. Esos 13 millones de euros que reivindicamos para los municipios que siguen manteniendo la tradición de la uva pasa servirían para distintas acciones que serían fundamentales para fijar la población de la Axarquía y de estos pequeños municipios de la provincia de Málaga”, ha explicado Conejo.



En este sentido, ha explicado que los socialistas plantean mejorar las carreteras que dependen de la Diputación Provincial, mejorar los caminos rurales, apostar por el turismo rural con la construcción de un centro etnológico en Almáchar y por el turismo vinculado a la uva pasa con rutas turísticas, por la creación de plazas turísticas en la Axarquía, tanto de vivienda de turismo rural como futuros pequeños establecimiento hoteleros, apostar también por la restauración y la gastronomía y apostar “especialmente” por los agricultores. “Cada día es más difícil cultivar la uva pasa. Tenemos que fomentar y apoyar las cooperativas para que puedan prestar más y mejores servicios a los agricultores de la zona”, ha dicho.

Por ello, ha abogado por poner en marcha un plan de 13 millones de euros que la Diputación “tendrá que invertir en los próximos años para igualar a la Axarquía con lo que se ha invertido ya en el Caminito del Rey”. “Vamos a pedir que en los presupuestos del año que viene ya se contemplen inversiones específicas en estas líneas”, ha adelantado.

“El objetivo que tenemos con esta apuesta del SIPAM de la uva pasa es luchar con el principal problema que tienen los pequeños pueblos la despoblación. Si no generamos desarrollo, si no generamos empleo, si no generamos futuro en nuestros pueblos difícilmente nos vamos a mantener en las próximas décadas. Cada día estamos perdiendo población en los pequeños pueblos de provincia y de la Axarquía. Por eso, estos estímulos que nos da la FAO o el Gobierno de España a través del Parque Nacional Sierra de las Nieves o a través del Caminito del Rey para Guadalhorce y Gudalteba pueden servir para generar empleo y desarrollo si lo hacemos bien las distintas administraciones y si aprovechamos esta oportunidad para generar empleo para nuestros jóvenes, para que no tengan que emigrar y puedan seguir viviendo donde sus abuelos y antepasados fueron capaces de formar su familia. Este es el mejor plan contra la despoblación, generar empleo y desarrollo en los pueblos de la provincia de Málaga”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de El Borge, Salvador Fernández, ha recordado que las administraciones públicas –Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación- adquirieron el compromiso de colaboración con el territorio SIPAM y que “ya es hora de que ese compromiso que las administraciones adquirieron con el sector de la pasa se haga una realidad y no quede solo en palabras”.

“Yo quiero manifestar hoy aquí el apoyo a la propuesta del grupo socialista en la Diputación pidiendo un plan de inversiones igual que el que se está ejecutando en la actualidad en la zona del Caminito del Rey. Ese plan de inversiones puede ir destinado a la mejora de los caminos agrícolas, a la puesta en valor de los senderos, a una campaña de promoción de la pasa moscatel o alguna línea de ayuda directa a la modernización de las cooperativas agrarias. Este tipo de inversiones es fundamental para alcanzar el compromiso que desde el sector de la pasa moscatel adquirimos con la FAO”, ha dicho.

En paralelo, el diputado provincial Antonio Yuste ha explicado que el grupo socialista ha presentado una iniciativa para el próximo pleno para que la Diputación ponga en marcha un programa específico de viajes a los pueblos reconocidos como SIPAM. “La Diputación tiene un programa que se llama ‘Conoce tu ciudad’, que permite a vecinos de los pueblos conocer la capital, y ‘Conoce tus playas’, que permite a vecinos de pueblos del interior conocer las playas”, ha asegurado.

“Desde el grupo socialista en la Diputación de Málaga lo que vamos a pedir es que se ponga en marcha un programa que sea ‘Conoce SIPAM’, para que otros pueblos de la provincia de Málaga vengan aquí a la comarca de la Axarquía, nos conozcan, conozcan la forma de trabajar de los agricultores y a la vez sirva para potenciar el empleo y el turismo”, ha señalado.

Por último, Salvador Velasco Palomo, presidente de la Cooperativa San Isidro de El Borge, ha asegurado respecto al reconocimiento del SIPAM que si entre agricultores, cooperativas y administraciones “nos ponemos de acuerdo y vamos todos a una creo que sería un reconocimiento bueno para los agricultores y un futuro mejor que el que tenemos ahora”. Asimismo, ha calificado de “estupenda” la propuesta del grupo socialista para que la Diputación invierta 13 millones en los pueblos paseros de la Axarquía. “Equipararíamos una zona con la otra, a nivel económico, que seamos todos iguales”, ha dicho.