El acusado de la muerte de un niño ahogado en una balsa no le ayudó “por miedo”

20.6.2017 - 9:41 - Redacción / Agencias

Un jurado popular juzga desde este lunes a este hombre, para el que la Fiscalía de Málaga y las acusaciones particulares, en representación de los padres del menor, solicitan 20 años de prisión al acusarlo de un delito de asesinato, mientras que la defensa mantiene que la muerte fue accidental y que se trata de un delito de homicidio imprudente, solicitando dos años y medio de cárcel. Alejandro, el menor de tres años desapareció en La Cala del Moral, en el Rincón de la Victoria.

Ha justificado en el “miedo a lo que me pudiera venir encima” las distintas versiones que dio después de los hechos sobre el paradero del pequeño, diciendo primero que había perdido al niño en un centro comercial de Rincón de la Victoria y luego que había sido en unos acantilados, hasta que finalmente llevó a los agentes de la Guardia Civil hasta la balsa.

El hombre, que sólo ha contestado las preguntas de su defensa y del jurado, ha dicho que no se declara culpable de los hechos por los que es acusado y ha explicado que escuchó al niño caerse y que vio cómo “chapoteaba”. “Me daba susto caerme”, ha respondido a su letrado cuando le ha preguntado por qué no lo ayudó, señalando que el pequeño estaba “un poco dentro” de la balsa. Además, ha señalado que no pensó que se pudiera caer.

Ha indicado que el pequeño era “travieso y estaba mal acostumbrado”, apuntando que él fue quien ayudó a la madre para que el niño volviera a vivir con ella y además le hacía regalos. Ha dicho que todo lo que fueran cosas para agradar al menor “allí estaba yo el primero”.