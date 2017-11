El PSOE exige a la Diputación una solución ante la falta de personal para atender las políticas sociales en los municipios menores de 20.000 habitantes

La diputada provincial del PSOE, Sonia Ramos, ha exigido hoy al equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga una solución la falta de personal para atender las políticas sociales en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Ramos ha denunciado que actualmente faltan trabajadores sociales en los municipios de Mollina, Fuente de Piedra, Humilladero, Álora, Casarabonela, Valle de Abdalajís, Tolox, Guaro, Monda, Manilva, Periana, Alcaucín, Viñuela y Riogordo, además de en la zona costera de la Axarquía y en la Serranía de Ronda.

La diputada provincial ha explicado que es competencia de la Diputación, “regulado por la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Derechos Sociales de Andalucía y el Artículo 10 de la Ley 9/2016”, atender en materia de servicios sociales a municipios menores de 20.000 habitantes. Es decir, atender los servicios sociales en 87 municipios de los 103 que conforman la provincia.

“Los alcaldes que sufren esta nefasta gestión en cuanto a falta de personal van a presentar diversos escritos solicitando una solución inmediata”, ha dicho

Según ha expuesto, la provincia está dividida en 6 Zonas de Trabajo Social y cada zona a su vez está subdividida por unidades de trabajo en la que debería haber un trabajador o una trabajadora social en cada una, además de equipos de tratamiento familiar, educadora social, psicólogas, etc. Conforman los llamados Servicios Sociales Comunitarios que constituyen el nivel primario de atención a los ciudadanos. Entre sus funciones están las de informar, valorar, orientar, asesorar y tramitar ayudas en su caso sobre los recursos sociales existentes. Ramos ha detallado que en este momento están sin cubrir en cada Zona de Trabajo Social uno o varios puestos.

Ante esta situación, la diputada ha anunciado que los socialistas van a presentar una iniciativa en la Diputación para que “con inmediatez y urgencia se solvente este grave problema”. “Los alcaldes que sufren esta nefasta gestión en cuanto a falta de personal van a presentar diversos escritos solicitando una solución inmediata”, ha dicho.

“Han mermado considerablemente los servicios de proximidad. Actúan con una errática gestión por la carencia en casi todo el territorio provincial de trabajadores y trabajadoras sociales que representan el primer nivel de actuación para el logro de unas mejores condiciones de vida de la población dando prestaciones destinadas a prevenir procesos de exclusión social; y, por otro, la falta de revisión y de adecuación de estos servicios a la situación actual, en cuanto que ha crecido la demanda y el número de ayudas a tramitar, y es indignante y descorazonador que no se revisen y actualicen con lo que podemos asegurar ahora mismo, que en este momento se están dejando al descubierto y abandonando a los malagueños y malagueñas que más necesitan de la solidaridad de esta Diputación”, ha afirmado.

La diputada ha exigido que se establezca un sistema de sustitución ágil tras cualquier tramitación de baja hasta fin de esta. “Especialmente que se cubran con contratos laborales hasta fin de baja o por consolidación de plaza en otra responsabilidad y no por contratos por circunstancias de la producción, cuya problemática radica en que no pueden permanecer más de 6 meses de contrato, con lo que la deficiencia es doble: sequedan sin prestar atención negándoles la protección social adecuada durante meses como en este momento ocurre y cuando lo hacen, con lo grande y diferente que es esta provincia, los trabajadores se encuentran con muchas dificultades para conocer las diferentes zonas y necesidades que tiene la población o para informar sobre los recursos sociales existentes y facilitar el acceso a las ayudas y programas dirigidos a la atención de las necesidades sociales de las familias, personas mayores, personas discapacitadas, mujeres, menores, inmigrantes, etc., con el fin de mejorar su calidad de vida”, ha explicado.

Ramos ha denunciado que “decenas de familias no pueden acceder a la tramitación de estas ayudas mientras que la Diputación está dilapidando cientos de miles de euros en la campaña personal del presidente, Elías Bendodo, como candidato del PP a la Alcaldía de Málaga”. “Queremos dejar claro que las políticas sociales para el presidente de la diputación, el Sr. Bendodo, no son su prioridad, y que esto impide que se den respuestas adaptadas a este tiempo de crisis, dirigidos a mejorar la calidad de vida de colectivos que, sin el apoyo de los poderes públicos, no tienen recursos suficientes para atender su subsistencia”, ha dicho.

La diputada provincial ha señalado que la mayoría de técnicos tienen un territorio tan amplio y tantas familias que no les da tiempo a prestar la atención adecuada, “que se multiplican potencialmente cuando hay alguna baja y que existe malestar entre los alcaldes por los retrasos en los informes sociales necesarios para atender a sus vecinos (para reparto de alimentos, ayudas etc.)”.

“Necesitamos un compromiso firme, con un estudio de las necesidades reales de la provincia, con sustituciones ágiles y flexibles para atender adecuadamente a las familias en riesgo de exclusión social”, ha concluido.