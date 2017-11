El PSOE en Diputación reclama que el modelo que aplica el Gobierno de Susana Díaz de “crédito aprobado, crédito bonificado” se extienda a la UNED

Los diputados y diputadas del Grupo Socialista en la Diputación han lanzando hoy una ofensiva en todo el territorio papa reclamar que el modelo que aplica el Gobierno de Susana Díaz de “crédito aprobado, crédito bonificado” se extienda a la Universidad Nacional de Educción a Distancia (UNED). Los socialistas han anunciado que presentarán mociones en la Diputación y en todos los ayuntamientos de la provincia para que la universalización de la enseñanza universitaria llegue a los 5.000 alumnos malagueños de la UNED.





Así, en Vélez-Málaga, el presidente y portavoz del grupo del PSOE, Francisco Conejo, junto con el diputado provincial Antonio Yuste y el alcalde del municipio, Antonio Moreno Ferrer, ha explicado que en este curso universitario las familias andaluzas y malagueñas disfrutan de una bonificación del 99% de las matrículas universitarias de todo aquel estudiante que haya aprobado las asignaturas en el curso anterior gracias a una medida puesta en marcha por el Gobierno de Susana Díaz. Una medida que, ha asegurado, “está suponiendo la gratuidad de los estudios universitarios para la mayoría de los estudiantes andaluces, todos aquellos que con sus esfuerzos y dedicación son capaces de aprobar los créditos y las asignaturas año tras año”.



Sin embargo, ha señalado que esa universalización de la enseñanza universitaria no ha llegado a los estudiantes de la UNED. “Las bonificaciones se aplican en las universidades públicas competencias de la Junta de Andalucía, las diez universidades públicas de Andalucía. No se lleva a cabo para los estudiantes que cursan estudios en la UNED porque es competencia del Ministerio de Educación, del Gobierno de España-. Tendría que ser el Gobierno de España quien aplicara esa bonificación de las matrículas como ha hecho la Junta de Andalucía”, ha expuesto.



En este sentido, ha anunciado que desde el Grupo Socialista en la Diputación van a presentar una moción pidiendo al Gobierno de España que “tome el ejemplo” de la Junta de Andalucía y se ponga en marcha en toda España la bonificación del 99% de las matrículas universitarias. En el caso de que no lo haga, los socialistas van a pedir que se permita a la Junta de Andalucía bonificar las matrículas del alumnado de la UNED residente en la comunidad autónoma como hace con el resto de estudiantes de las universidades públicas andaluzas. “Queremos que ningún estudiante que curse estudios en una universidad

pública andaluza presencial o a distancia se quede sin esa bonificación de la matriculación universitaria”, ha asegurado Conejo.



El portavoz socialista ha justificado la presentación de la moción en Diputación ya que la institución provincial es la que preside el Consorcio para el Centro Asociado de la UNED en la provincia de Málaga; es decir, “la UNED depende directamente de la Diputación Provincial, por tanto tenemos la obligación de garantizar que los alumnos malagueños tengan los mismos derechos que los alumnos de la universidad malagueña”. “El PSOE es el partido de la igualdad de oportunidades y del acceso a la educación en este país”, ha destacado.





Por su parte, los diputados provinciales del PSOE Manuel Chicón y Sonia Ramos han anunciado en Antequera que los socialistas presentarán esta misma moción en todos los ayuntamientos de la provincia. “La igualdad de oportunidades es parte del ADN del PSOE y queremos que no exista una desigualdad de derechos en el acceso a estudios universitarios de los alumnos de la UNED con respecto a restos de universitarios andaluces que sí pueden optar a estas bonificaciones y que estudian en las universidades públicas andaluzas”, ha asegurado Manuel Chicón.



Por su parte, Sonia Ramos ha subrayado que la medida del Gobierno de Susana Díaz garantiza que el “único condicionante que tengan los jóvenes que quieran acceder a la universidad sea el esfuerzo y el talento, no la renta de sus padres”. “La posición de los socialistas andaluces es clara: matrículas gratuitas con un potente sistema de becas. Andalucía defiende la educación superior como una inversión en capital humano”, ha asegurado.



En Ronda, la diputada provincial del PSOE, Antonia García, acompañada del también diputado José Antonio Torres y de la alcaldesa Teresa Valdenebro, ha detallado que en la Universidad de Málaga un tercio de los alumnos se van a beneficiar de la bonificación de las matrículas, en torno a 12.000 alumnos. Una medida que tendrá un coste de 7 millones de euros para la Junta. En total son 30 millones para toda Andalucía, un 2% del presupuesto de las universidades públicas. “Una medida de gran impacto para las familias de los estudiantes con un coste bajo para la administración andaluza”, ha resaltado.



La diputada ha explicado que un curso de 60 créditos tiene en Andalucía un coste de 757 euros. “Si en el primer curso académico del grado, el estudiante hubiera aprobado todos los créditos en primera matrícula, entre las convocatorias de junio y septiembre, la matrícula del segundo curso le saldría prácticamente gratis, con un ahorro de 749,4 euros”, ha expuesto.



Por su parte, en Mijas el diputado provincial del PSOE José Antonio González, acompañado del concejal de Educación en el municipio, Hipólito Zapico, ha defendido que en Andalucía nadie se queda sin estudiar por cuestiones de renta. “Los socialistas andaluces creemos en el mérito y la capacidad, a la vez que creemos en que cada persona debe partir de la misma posición para poder demostrar ese mérito y capacidad. Los socialistas consideramos fundamental un diseño de una universidad gratuita acompañada de un potente sistema de becas para el conjunto de España, alineado con los principales países del espacio europeo de educación superior que debe ser nuestro referentes”, ha dicho.



Por último, en Marbella el diputado provincial Luis Guerrero, junto a la también diputada Estefanía Merino, la secretaria de Universidad del PSOE de Málaga, María del Carmen García y el presidente del PSOE de Málaga, José Bernal, ha explicado que “los socialistas trabajamos para que el alumnado de la UNED no se sienta agraviado con el del resto de universidades públicas de Andalucía. Defendemos un modelo que pelea por el acceso en igualdad a la educación pública y de calidad. No vamos a dejar de insistir en él ni de pedir su implantación allí donde estemos, en el gobierno o en la oposición”.