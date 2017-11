Elías Bendodo: “Chiquito era un gran malagueño y un trabajador incansable”

El presidente de la Diputación de Málaga, Elias Bendodo, ha dicho a DIARIO AXARQUIA que la muerte de Chiquito de la Calzada “es una pérdida muy grande”. El presidente ha señalado que el humorista era un gran malagueño y un trabajador incansable”. “Nos deja un vacío muy grande”, ha dicho.

Bendodo: “Gregorio era de esas pocas personas que nos hacia reír”

El 28 de noviembre de 2016 fue reconocido con el título de Hijo Predilecto de Málaga por la Diputación Provincial de Málaga. El humorista dijo que estaba “muy agradecido de que Málaga se haya acordado de mí. Este reconocimiento no se me olvidará en la vida. No tengo palabras para agradecer este gesto. Esto no lo esperaba”.

DIARIO AXARQUIA también ha entrevistado a Edmundo Arrocet en la capilla ardiente del humorista en la Diputación de Màlaga. Edmundo Arrocet ha dicho que “con Chiquito se va un genio irrepetible y un súper malagueño”.

