El Extra del 11 del 11 de la ONCE deja un millón de euros en la gasolinera Repsol de SuperCor en Málaga

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE no le ha vuelto a fallar a Andalucía, este año con dos millones de euros en premios mayores repartidos entre las ciudades de Málaga y Sevilla y otros 80.000 euros en Jaén.

En Málaga, se ha vendido un cupón agraciado con un millón de euros en una estación de servicio de Repsol, centro colaborador autorizado de la ONCE, que se encuentra ubicada en el SuperCor de la avenida de Carlos Haya en dirección al hospital. Mientras que en Sevilla, un acertante ha ganado un millón de euros a través de la web www.juegosonce.es donde adquirió uno de los once cupones que ofrecían un millón de euros en este sorteo extraordinario de la ONCE.

En Jaén se han repartido además otros 80.000 euros con dos cupones premiados con 40.000 euros cada uno a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que desea jugar. En total, 2.080.000 euros entre las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén en un Sorteo Extraordinario que ha repartido el resto de sus premios entre Canarias, Cataluña, Extremadura y Galicia.

La ONCE también celebró este sábado su sorteo habitual de fin de semana, que ayer, día 11, estaba dedicado al poeta y escritor jerezano, José Manuel Caballero Bonald, Hijo Predilecto de Andalucía, coincidiendo con el día de su 91 cumpleaños.

Este sorteo ha dejado también un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma 240.000 euros en premios, a un acertante de Marbella, donde se vendió además otro cupón premiado con otros 20.000 euros. Así que los sorteos de la ONCE repartieron ayer en la provincia de Málaga un total de 1.260.000 euros solo una semana después de que el Cuponazo dejara 9,5 millones de euros entre Mijas y Benalmádena el pasado viernes 3.

La suerte del Extra del 11 del 11 de la ONCE con Andalucía

Andalucía tiene mucha suerte con el Sorteo Extraordinario que la ONCE ofrece cada 11 del 11 desde 2011. En ese primer año seis provincias andaluzas (Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla) se repartieron 8 millones de euros. Al año siguiente Sevilla resultó la provincia española más afortunada al repartirse 16,5 millones de euros entre San José de la Rinconada y Sevilla-Este a los que se sumaron otros dos millones en Córdoba.

Y en los dos años siguientes, Córdoba resultó la provincia más agraciada con este sorteo con 11,8 millones en 2014 a las puertas del hospital provincial, en un sorteo que dio también otros 1,8 millones a las localidades granadinas de Lanjarón y Peligros, y 2,3 el año pasado en los municipios cordobeses de Bujalance y Lucena.

Y en 2016 este Sorteo Extraordinario repartió un total de 3,6 millones de euros en premios mayores entre las provincias de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, en concreto entre los municipios de Bollullos par del Condado, Hinojos, Palomares del Río y Almensilla, Cádiz, Sevilla y Fuengirola.

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE ofrecía un premio de once millones de euros al número principal, 119 de 40.000 euros a las cinco cifras, once premios de un millón de euros a otros números adicionales además de once premios de 111.000 euros, entre otros muchos que sumaban en total más de 43 millones de euros en premios.