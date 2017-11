El PSOE de Málaga se echará a la calle el 25N para exigir al Gobierno la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado hoy que los y las socialistas participarán en la manifestación del 25 de noviembre en Málaga convocada por la plataforma Violencia Cero y en todos los actos de colectivos que se convoquen en la provincia para exigir al Gobierno la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha animado a toda la sociedad malagueña a unirse a esta convocatoria “para seguir reivindicando la igualdad”.

Ruiz Espejo, que ha mantenido hoy una reunión con responsables de Igualdad del PSOE de Málaga, ha señalado que “Andalucía siempre ha liderado en el conjunto nacional la lucha contra la violencia de género” y que “está en el ADN socialista trabajar por la igualdad y erradicar esta lacra que”. “No sólo lo hicimos hace diez años con un texto legislativo que garantizara en nuestra comunidad estas dos materias sino que Andalucía fue la primera región, con Susana Díaz al frente, que hizo ver al presidente del Gobierno la necesidad de forjar un gran pacto político y social que contara con la unanimidad de todos los grupos políticos en el Congreso para considerar el terrorismo machista como una cuestión de Estado”, ha dicho.

“Desde Andalucía hicimos ver que en nuestro país no se podía estar mirando para otro lado mientras día a día asesinaban a mujeres por el simple hecho de serlo. Así, los y las socialistas impulsamos que el pasado mes de octubre se aprobara en el Congreso de los Diputados un texto de mínimos para poner en marcha un Pacto de Estado para luchar contra el terrorismo que más víctimas se ha llevado en la Historia de nuestro país”, ha asegurado.

En este sentido, Ruiz Espejo ha lamentado que “después de esa aprobación en el mes de octubre, no hemos vuelto a tener noticias por parte del Gobierno”. “Parece ser que para Mariano Rajoy y para el PP este es un tema menor y que no le preocupa lo suficiente. Ante esto, los y las socialistas no podemos permanecer impasibles. El PSOE de Málaga se pone al frente de esta reivindicación que es justa y urgente y reclamamos al Partido Popular que sea responsable”, ha subrayado.

“La sociedad en su conjunto y sobre todo las mujeres no comprenden, no comprendemos, cómo pasa y pasa el tiempo y el Gobierno del PP parece no saber dotar de herramientas a las diferentes administraciones para entre todos y todas poder hacer frente a la violencia de género”, ha dicho el secretario general, a lo que ha añadido que ante esta situación, el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley exigiendo al Gobierno de Rajoy que haga de una vez las modificaciones legislativas necesarias y que si se prorrogan los presupuestos de este año para 2018, redacte un Decreto Ley que garantice esos 200 millones de euros comprometidos con las comunidades autónomas para poner en marcha el Pacto de Estado contra la violencia machista.

“La incapacidad para llegar a acuerdos presupuestarios por parte del PP no puede condicionar una prioridad para la sociedad como es la lucha contra los malos tratos. Desde el PSOE de Málaga, reclamamos que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ponga en marcha ya, porque las mujeres no pueden esperar más, y por eso esa iniciativa en el Congreso para que de verdad se pase de las palabras a los hechos en la lucha contra la violencia de género”, ha declarado.

Además, Ruiz Espejo ha anunciado que mañana el Grupo Socialista en la Diputación provincial va a iniciar mañana una campaña para exigir al Equipo de Gobierno del PP en la Diputación que multiplique por 3 el presupuesto que destina a Igualdad, ya que según ha apuntado, allí donde gobierna el PSOE se produce un aumento de los presupuestos para la atención integral a las victimas, como ha hecho la Junta de Andalucía, que ha aumentado estas partidas en los presupuestos en mas de un 12%.

“Resulta indignante que con la llegada del PP a la Diputación las políticas de igualdad han sufrido un retroceso tanto en personal como en la gestión. No vamos a permitir que Bendodo y su equipo no arrimen el hombro para luchar de forma eficiente en nuestra provincia en favor de la igualdad y contra la violencia de género. A veces escuchamos de manera injusta que todos los políticos somos iguales, y desde luego la lucha contra la violencia de género es un terreno en el que queda bien marcada la diferencia entre la derecha y la izquierda, entre un PP que en vez de avanzar retrocede, y un PSOE que siempre ha estado, está y estará al lado de los colectivos sociales y a la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres”, ha asegurado.

Además, ha destacado que Málaga fue vanguardia en España con la creación del Instituto Andaluz de la Mujer y “con mujeres valientes y precursoras” como Carmen Olmedo y Chiqui Gutiérrez del Alamo, “que hoy son ejemplo para los y las socialistas malagueños y andaluces y para el Gobierno de la Junta de Andalucía, que trabaja cada día en sacar adelante la nueva Ley de Igualdad, que entrará en el Parlamento en el primer período de sesiones del próximo año y lo hará con una importante reforma, con especial atención a la brecha salarial que siguen sufriendo las mujeres, por lo que se incluye un plan específico contra esta injusta desigualdad”.

Finalmente, Ruiz Espejo ha puesto en valor la reforma de la Ley, “que se hace para multiplicar las oportunidades de las mujeres en Andalucía y cómo no, para fortalecer el compromiso del Gobierno andaluz en la lucha contra la Violencia de Género”. “Además, no podemos olvidar las nuevas medidas anunciadas por la presidenta Susana Díaz en el pasado Debate del Estado de la Comunidad. La nueva Estrategia Andaluza contra la Violencia de Género, la reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y la prohibición de que los medios de comunicación que publiquen anuncios de contactos sexuales reciban dinero público son iniciativas que se suman al importante trabajo que el Gobierno andaluz viene realizando en materia de Igualdad”, ha concluido.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Málaga y secretaria de Igualdad, Fuensanta Lima, ha subrayado que el 25N debe ser “un momento de reflexión y reivindicación”. “Algo debe funcionar mal cuando a día de hoy contamos con 44 mujeres asesinadas y 8 niños y niñas víctimas de la violencia de género”, a lo que hay que añadir 55.319 casos abiertos a nivel estatal, 15.286 en Andalucía y 3.095 en la provincia de Málaga según el Ministerio del Interior.

Ante esta situación el PSOE de Málaga ha manifestado su compromiso firme con las víctimas, “entendiendo que ese compromiso se debe trasladar a a las sociedad a modo individual y colectivo”. Además, Lima ha señalado que “no podemos olvidar” que el próximo 17 de diciembre hará justo 20 años del “terrible” asesinato de Ana Orantes, “que hizo visible a través de la televisión el calvario de 40 años de maltrato y 15 denuncias”, y cuyo caso fue el detonante para que cambiase la percepción de la violencia machista y la reforma del Código Penal en 1999 estableciéndose órdenes de alejamiento e incluyendo el maltrato psicológico como delito.

Así, Lima ha anunciado que el PSOE de Málaga presentará una moción en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación para trasladar al Gobierno que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para devolver competencias a las entidades locales como administración más cercana a la ciudadanía en referencia a la Ley de Reforma de la Administración Local; que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tenga un compromiso económico de 200 millones por año en 5 años; para reivindicar el modelo legislativo de Andalucía y trasladar los acuerdos a la FEMP y al Ministerio de Servicios Sociales y de Igualdad.

“Los y las socialistas venimos reivindicando que la Violencia de Género es una cuestión de Estado, y dimos el primer paso para poner en marcha el pacto de Estado”, ha dicho Lima, explicando que el acuerdo se sustenta sobre sensibilización y prevención, la mejora de la respuesta institucional, el perfeccionamiento de la asistencia y la protección a las víctimas incluyendo a los y las menores, el impulso a la formación, el seguimiento estadístico, las recomendaciones a las administraciones e instituciones, la visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, el compromiso económico y el seguimiento del pacto.

“Los y las socialistas estamos haciendo los deberes”, ha dicho, preguntándose qué está haciendo al respecto el PP. “Qué está haciendo el Partido Popular cuando se han ido recortando presupuestos a nivel estatal año tras año y cuando no se ha creído que luchar por la igualdad es luchar contra la violencia de género”, ha denunciado, anunciado que el PSOE de Málaga pondrá en marcha diferentes actividades formativas y reivindicativas en este sentido durante las próximas semanas.