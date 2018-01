Los productos ‘Sabor a Málaga’, cada vez más presentes en las tiendas especializadas

- Publicidad -

Los productos ‘Sabor a Málaga’ están cada vez más presentes en las tiendas especializadas malagueñas, un 70% de las cuales afirma que la mitad de los productos que comercializa son malagueños. Además, el 80% de estos establecimientos tiene previsto un aumento de las ventas de productos locales, según un nuevo estudio elaborado por la Cátedra de Enogastronomía y Turismo ‘Sabor a Málaga’ de la UMA que ha sido presentado hoy, martes 16 de enero, por el diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido, junto al decano de la Facultad de Turismo de la UMA y responsable de la cátedra, Antonio Guevara Plaza.

El diputado ha explicado que es el cuarto estudio que elabora la cátedra ‘Sabor a Málaga’ de la UMA para valorar los avances logrados y dirigir la estrategia promocional de la marca, que se ha guiado desde sus inicios por las valoraciones de la cátedra y por las necesidades que expresan las propias empresas.

La consolidación del producto local en la provincia ha sido siempre el pilar fundamental de la estrategia de promoción de ‘Sabor a Málaga’, según ha explicado el diputado, que ha señalado que “conquistar nuevos mercados dentro y fuera de nuestro país es otro de nuestros objetivos, pero estas acciones de expansión e internacionalización las emprendemos sin perder de vista la provincia”.

Una provincia en la que la marca ‘Sabor a Málaga’ se está implantando con fuerza. Y es que, según datos de otro informe de la cátedra presentado el pasado año, el 75% de los clientes de hoteles y restaurantes, tanto locales como turistas, demandan productos de cercanía que transmitan la singularidad de la provincia; demanda a la que los establecimientos del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) están respondiendo con un aumento de la adquisición de productos locales.

Si el estudio del pasado año se centraba en el canal HORECA, el nuevo informe presentado hoy fija su atención en el mercado minorista, que supone ya el segundo canal de distribución en número de empresas para la agroindustria. Las aceitunas con D.O. Aloreña de Málaga, los vinos con D.O. Málaga y Sierras de Málaga, los aceites de oliva virgen extra y los subtropicales lideran la distribución en la provincia, y las asignaturas pendientes son las pasas con D.O. Málaga, cuya escasa presencia en los establecimientos pone de manifiesto la necesidad de una estrategia de promoción específica; los productos cárnicos, cuya distribución en tiendas especializadas no se corresponde con el volumen de producción de la provincia; y los pescados blancos y mariscos, que proceden mayoritariamente de fuera a pesar de que la provincia de Málaga cuenta con cinco puertos pesqueros.

Por otra parte, los productos ecológicos como la miel de caña y los dulces tradicionales malagueños tienen una importante presencia en los establecimientos minoristas.

El comercio especializado de la provincia presenta, según ha explicado Antonio Guevara, una clara inclinación por el producto local, tanto por la calidad de este producto como por el compromiso de los comerciantes con el crecimiento económico de la provincia y la generación de empleo. “Ellos manifiestan la posibilidad de incrementar sus ventas próximamente”, ha señalado Guevara, que ha matizado que, sin embargo, persiste la creencia de que la variedad de productos autóctonos malagueños es escasa y de que no existe producción suficiente para satisfacer la demanda.

“Creemos que los resultados son positivos y que las perspectivas de mercado son favorables”, ha valorado Florido. “La presencia de productos locales en el comercio minorista ha aumentado y presenta una tendencia a continuar haciéndolo, pero son las debilidades lo que a nosotros nos interesa de cara a definir nuestras estrategias de trabajo”.

Estrategias que, según ha adelantado el diputado, incluirán actuaciones para dar a conocer el amplio abanico de productos malagueños entre los comerciantes minoristas, además de acciones específicas de la mano de los paseros de la Axarquía, del sector ganadero y de las cofradías de pescadores.