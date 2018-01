El PSOE denuncia que el Gobierno sólo destina a Málaga el 0,2% de la inversión total en obras para cuarteles de la Guardia Civil

- Publicidad -

El diputado socialista Miguel Angel Heredia ha denunciado hoy en Antequera que la inversión en los cinco primeros años de Gobierno de Rajoy en materia de cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga ha sido de 206.567 euros, según se reconoce en una reciente respuesta parlamentaria, “una cantidad es absolutamente ridícula sobre todo si se la compara con los 100,4 millones de euros invertidos a nivel nacional durante el mismo periodo”.

Heredia, que ha estado acompañado por la diputada socialista Begoña Tundidor, el secretario de Formación del PSOE de Málaga y diputado provincial, Manuel Chicón, y por la alcaldesa de Cañete la Real, Josefa Jurado, ha considerado “incomprensible” que sólo se haya destinado el 0,2% del total nacional en obras de cuarteles a Málaga, “otra muestra más del descarado y vergonzoso sectarismo inversor del Gobierno del PP que afecta a nuestra provincia”.

“Este dato es aún más llamativo si tenemos en cuenta que en nuestra provincia hay 24 cuarteles de la Guardia Civil que no se encuentran en condiciones adecuadas, según reconoce el propio Gobierno en otra respuesta parlamentaria. Todos los convenios firmados por Bendodo, presidente de Diputación y por la Dirección General de la Guardia Civil han sido una gran mentira. No han hecho nada, salvo la foto”, ha lamentado.

El diputado socialista ha señalado que es “indecente” que ahora el Gobierno del PP se quiera convertir “en el máximo defensor de la Guardia Civil cuando no ha hecho absolutamente nada desde que Rajoy llegó al Gobierno”. “Los acuartelamientos de la Guardia Civil de la provincia de Málaga que no se encuentran en estado óptimo según la respuesta parlamentaria del Gobierno se encuentran en todas las comarcas”, ha dicho.

Así, ha explicado que donde hay más cuarteles que no están en las mejores condiciones es en la Costa del Sol, concretamente 7, los de Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena, Marbella-Ancón, Marbella-Leganitos, Marbella-Tráfico y Estepona. Le sigue la Axarquía con 6 cuarteles, los de Periana, Nerja, Cómpeta, Almachar, Comares y Riogordo. En la comarca del Guadalhorce no están en buenas condiciones prácticamente todos; el cuartel de Cártama, Alora, Pizarra y Alhaurín de la Torre. En la comarca de Antequera, el de la ciudad de Antequera, Sierra Yeguas, Alameda y Cuevas de San Marcos. Y en la comarca de la Serranía de Ronda no se encuentran en condiciones óptimas ni el Ronda ni el de Gaucín; así como el Gobierno también señala que no está en las mejores condiciones el cuartel de Málaga-Comandancia en la capital. “Esto demuestra que Málaga es con bastante probabilidad una de las provincias en nuestro país con un mayor porcentaje de cuarteles que no están en buenas condiciones”, ha subrayado.

A esto hay que añadir, según el diputado, la demanda de numerosos municipios de un Cuartel de la Guardia civil como es el caso de Cañete la Real. “Las condiciones donde trabajan los agentes de la Guardia Civil son lamentables, y la inversiones en mejora de cuarteles en los últimos seis años en nuestra provincia han brillando por su ausencia. A esto hay que añadir el recorte de efectivos en Málaga, en octubre de 2011, con un Gobierno socialista había 2.113 agentes, hoy hay 101 menos, lo que representa un recorte del 5%”, ha señalado.

“En nuestra provincia hay más población y menos agentes de la Guardia Civil, lo que demuestra el escaso interés del Gobierno del PP por la seguridad ciudadana en las zonas rurales, que es donde tienen fundamentalmente la competencia este Cuerpo”, ha dicho, anunciando que el PSOE ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para conocer los motivos por los cuáles en Málaga la inversión ha sido mínima, sobre todo cuando existe un número tan elevado de cuarteles que no se encuentran en condiciones óptimas.

Además, el diputado socialista preguntará por las inversiones previstas en 2018 en materia de cuarteles, donde se va a actuar y cuánto dinero se va a destinar, sin olvidar la necesidad de construir nuevos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia que llevan años pendientes. Por último, exigirá al Gobierno que incremente el número de agentes de la Guardia Civil en Málaga, “porque algunos cuarteles están siendo cerrados y muchos ya no permanecen abiertos durante la noche”.

Por su parte, la alcaldesa de Cañete la Real ha explicado que en 2003 se firma un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y el Gobierno, “y el municipio ha cumplido con todos sus compromisos”, demoliendo el anterior cuartel y dejando libre el solar. “El ministerio se comprometió a sufragar el proyecto y a día de hoy sólo el ayuntamiento ha tenido que aportar 300.000 euros”.

Josefa Jurado ha asegurado que como alcaldesa viene solicitando reuniones con la Dirección General en Madrid “y la respuesta es que el director general no tiene fechas libres en su agenda”. “Tras tres años estamos indignados con el trato del Ministerio de Defensa. Si nosotros hemos cumplido con nuestra parte por lo menos que respondan a nuestras solicitudes. Si no tienen dinero que nos digan qué vamos a hacer con el solar y con la inversión que sí ha realizado el ayuntamiento, coste que el ministerio debe asumir mínimo en un 50%, y si no quieren construir el cuartel que nos lo cedan para poder hacer uso de él”, ha dicho.

Posteriormente, en su visita a la localidad de Archidona junto a la diputada Begoña Tundidor, y la alcaldesa del municipio, Mercedes Montero, Heredia ha exigido al Gobierno que cumpla con su compromiso de mejorar y ampliar el cuartel de la Guardia Civil en Archidona. “Cuando se planteó la construcción de la cárcel se contemplaba esta actuación en el cuartel, el problema es que la cárcel esta terminada, pero las obras en el cuartel siguen pendientes”, ha explicado. Además, ha reclamado un incremento en el número de efectivos en el cuartel de la Guardia Civil de Archidona, que actualmente cuenta con 13 agentes, “un número claramente insuficiente en el momento en que se ponga en servicio el centro penitenciario”.

“Después de 4 años de retraso parece que en febrero se puede abrir la cárcel con la función para la que se construyó”, ha dicho el diputado, explicando que esta cárcel está terminada desde 2013, en 2015 se licitaron y adjudicaron los equipamientos necesarios para el funcionamiento de la prisión, luego se planteó abrirla entre junio y julio de 2017, después dijeron que en diciembre, más tarde el Ministerio de Interior hizo una pésima gestión recluyendo a más de 500 inmigrantes y ahora se ha dado un nuevo plazo, “que esperemos que sea el definitivo”.

Además, ha señalado que el centro está previsto que abra de forma parcial con 289 trabajadores y para la apertura total se necesitan un total de 500 funcionarios y 100 laborales para abrirla. Por todo ello, el PSOE planteará una batería de iniciativas en el Congreso dirigidas a Interior, en primer lugar para conocer cuándo va a cumplir el Gobierno su compromiso de mejorar y ampliar el Cuartel de Archidona y cuántos efectivos nuevos prevé destinar a corto y medio plazo. Además, Heredia planteará al Gobierno que aclare cuándo está previsto la apertura al completo del Centro Penitenciario de Archidona.