Dani Pérez se ofrece como “el alcalde que de el impulso que todo Málaga necesita”

El actual portavoz socialista presentó su proyecto político en el Colegio Gibraljaire, en un acto que fue presentado por la portavoz de su candidatura, Mariluz Reguero, quien definió a Pérez como un “un hombre inteligente, trabajador, idealista, formado, que conoce y ama su tierra y tiene ganas de cambiar las cosas. Y sobre todo sabe muy bien qué es lo que necesita Málaga”.

De esta manera, la portavoz definió el proyecto como unas “propuestas destinadas a hacer una Málaga más habitable, más ecológica, más limpia, más sostenible, más solidaria, más cooperativa, más feminista, más culta, más rica, más bella”.

“Dani está haciendo un magnífico trabajo, no solo porque ha llegado a emular la omnipresencia del alcalde, sino porque está calando como lluvia fina su presencia, su juventud, su elegancia en las maneras, su delicada seriedad, su educación andalusí, sus esbozadas sonrisas, sus emocionados y sinceros gestos en los momentos justos. Porque Dani es de verdad”, afirmó.

Por su parte, y tras la presentación, Pérez tomó la palabra apelando al espíritu socialista de “un proyecto colectivo, de un partido que está unido, porque cuando estamos juntos, este partido es imparable”.

El portavoz reivindicó “un impulso necesario, ante la parálisis y el estancamiento que un alcalde agotado y un equipo de gobierno a la fuga no son capaces de hacer”. Así las cosas, Pérez se ofreció “para ser el primer alcalde nacido al otro lado del Guadalmedina, ese río que durante tantos años separó a la Málaga pudiente de la humilde”.

También aludió el dirigente al gran respaldo que ha obtenido de la militancia su candidatura, “este es un proyecto compartido, no es un proyecto en solitario. Cuento con todos vosotros y vosotras. Un proyecto donde lo importante es el interés general por encima de todo, marca de buen gobernante”.

De igual modo, el concejal se declaró inconformista, “como debemos ser todos los socialistas. Es ese el principal motivo que nos trae hoy aquí a todos y todas, el inconformismo. Queremos mejorar nuestra ciudad, sabemos que tenemos que hacerlo. Lo hacemos por convencimiento de que una Málaga mejor no es solo posible, sino necesaria”.

También aprovechó para defender las políticas que se realizan desde su partido, “es un partido transformador. No es un partido de modas, no gobernamos a golpe de encuesta como hace la otra derecha. Nosotros somos un partido necesario, porque este partido ha transformado España, Andalucía y Málaga”, poniendo en valor la labor que realizó el socialista Pedro Aparicio, primer alcalde de la época democrática, “quien modernizó Málaga. Una Málaga de calles terrizas, que fue poco a poco convirtiéndose en lo que es hoy día”.

“Porque somos un Partido que sabe gobernar y cuando gobierna lo hace bien. Lo hemos visto con Pedro Aparicio, quien realmente modernizó nuestra ciudad. Poco se habla de su legado: la Casa Natal Pablo Picasso, Teatro Cervantes, Orquesta Filarmónica de Málaga, sirvieron para poner los cimientos del auge cultural de esta ciudad, o el PTA, Jardín Botánico de la Concepción o el PGOU del 83, fueron todos proyectos socialistas que dinamizaron Málaga. Un legado que esconde la derecha deslealmente”, declaró.

“El compromiso por el cambio empieza por todos nosotros, y primero por mi persona. Por eso, vamos a trabajar para desarrollar un programa electoral que inspire el cambio, ambicioso, de futuro, donde nuestra acción principal, el centro neurálgico de nuestras políticas, sean las personas, para llevar a cabo políticas necesarias, demostrando que hay otra forma de trabajar. Y me comprometo a liderar fielmente ese cambio a toda Málaga”, expuso.

“No voy a prometer nada que no pueda cumplir. Por eso os prometo trabajo, esfuerzo, dedicación y entrega. El mismo que he realizado en estos últimos años. Muchos me llamáis muchos portavoz non-stop. Os prometo que me devolveré esa confianza hasta ser el alcalde non-stop”, afirmó.

Pérez también cargó contra la reelección de Paco de la Torre, afirmando que “si hay un momento en el que cambio es posible, no lo dudéis, es ahora. Nos encontramos con una derecha dividida. Un PP muy erosionado, un equipo de gobierno desgastado y un Paco de la Torre agotado en ideas. Y una ciudadanía que ante esta situación pide un nuevo impulso”, al tiempo que defendió que “no se va a elegir entre Paco de la Torre y Dani Pérez. Se elige entre el impulso de progreso que yo represento y el más de lo mismo que representa Paco de la Torre, o mejor dicho quien se esconde detrás, Elías Bendodo, quien quiere ser alcalde sin someterse al escrutinio público”.

Sobre el agravio al que somete el estado a la ciudad, espetó que “Málaga necesita un alcalde que pida lo que es justo. No queremos un alcalde escondido ante el conflicto contra el Gobierno Central. Un gobierno que año tras año nos roba el futuro. Los habéis visto en estos últimos Presupuestos Generales del Estado que marginan nuevamente a Málaga. ¿Y Dónde estaba Paco de la Torre? Nuevamente escondido, sin dar la cara, sin pedir explicaciones a su amigo Mariano Rajoy. Un alcalde es creíble cuando defiende a su ciudad ante todas las administraciones, y pierde la credibilidad cuando no la defiende ante tus amigos, como le sucede a De la Torre”.

En cuanto a los ejes de su proyecto, Pérez manifestó como “hace unos meses iniciamos una campaña llamada ‘Málaga Más Justa’. Lo hicimos pensando sinceramente en que una política fiscal diferente es posible. Con una bandera muy clara, eliminar las plusvalías por herencia, el verdadero expolio cuando heredan los malagueños”, prometiendo que “lo primero que haré como alcalde será quitar las plusvalías por herencia. Sin ambages, sin rodeos. Se trata de una cuestión de justicia, que a Paco de la Torre y a su socio de gobierno Ciudadanos les falta valentía para hacer”.

“Una ciudad no es justa si no hay oportunidades para sus jóvenes. Hoy desde aquí me comprometo a que Málaga sea un nicho de oportunidades para que no sólo encontréis ese trabajo, sino que sea en condiciones dignas, con sueldos justos, para que no tengáis que abandonar vuestra tierra por necesidad”, suscribió, al tiempo que anunció que “haremos planes extraordinarios de empleo, los que hoy niega el actual alcalde. También llevaremos a cabo programas de rescate ciudadano. Nadie debe quedarse atrás.”, asintió.

“Málaga merece un proyecto ambicioso. Debemos aspirar, pese a los recortes de la derecha desde Madrid, a nuestro principal objetivo: que no es otro que ser la capital del Sur de Europa. Tenemos mimbres más que de sobra, tenemos una situación estratégica y un clima especial. Nos faltan inversiones vitales, para junto a nuestra conurbación que formamos desde Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón, Vélez, Alhaurín, Cártama… nos convertiríamos, por densidad de población en la tercer gran conurbación de España, con una proyección increíble económicamente”, aseveró Pérez.

Sobre los proyectos que se mantienen estancados en la ciudad, el candidato incidió en que “Málaga no puede prolongar deudas pendientes con ciertos lugares, lo que hoy es día conocemos como la ‘Málaga inacabada’. Son cicatrices abiertas que se mantienen legislatura tras legislatura. Hablo del Astoria, un edificio por el que se pagaron 21 millones de euros. Hablo de la gran cicatriz hídrica, sociológica y económica del municipio, el Guadalmedina, el río que aún hoy nos sigue separando.

“Y como no, hablo del gran parque que merecen los ciudadanos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero en los antiguos terrenos de Repsol. Yo les hago una pregunta a los vecinos de esa zona, ¿Quieren 1.500 pisos más allí, con sus 3.000 vehículos circulando por la zona, o prefieren un Central Park como el de Nueva York? Es el momento de impulsar proyectos que hagan nuestra ciudad más habitable”, criticó.

“Igual que es el momento de invertir en nuestros barrios, esos grandes olvidados de la gestión del PP en los últimos años. Los barrios más habitados se conocen ahora como la ‘Málaga olvidada’, y es que han sido sistemáticamente olvidados, como ha sucedido en estos presupuestos donde no van ni un euro a inversiones en ellos. Málaga necesita que su alcalde y su equipo de gobierno miren a los barrios, que los mimen, ha de ser una ciudad con un servicio de limpieza público, eficaz y eficiente, con los 300 policías locales que necesitan nuestros barrios”, sostuvo.

Sobre la gestión cultural, el portavoz abundo en que “Pablo Picasso, nuestro malagueño más universal, se sentiría orgulloso de la Málaga de los museos, pero más orgulloso se sentiría de una Málaga que diera oportunidades a nuestros creadores. Quiero una Málaga con cultura viva. Hay que tomar las medidas y realizar las actuaciones necesarias para que la cultura llegue a todos los puntos de esta ciudad, porque es la base de la igualdad de oportunidades y de un modelo social de ciudad”.

En cuanto al modelo de ciudad, el portavoz socialista aseguró que “hay que definirlo. Y en eso Málaga va tarde. El Partido Popular en sus años en el gobierno ha desestimado hablar de modelo de ciudad y ha basado su estrategia meramente en un modelo de centro histórico. Que no nos confundan, evidentemente hay que invertir en el centro, de hecho las grandes inversiones culturales realizadas en el centro han venido de la mano de gobierno socialistas. Pero no se puede apostar todas las fichas exclusivamente a esa casilla”.

En palabras del socialista, “tenemos que dar un impulso al PGOU, que actualmente es un conglomerado confuso. Y es imposible hablar de modelo de ciudad sino actualizamos este documento. Por eso, como alcalde impulsaré la revisión del Plan General mediante un ‘Plan Proyecto’ que dentro del propio plan recogerá las intervenciones estratégicas situadas en la ciudad con el objetivo de mejorar su estructura urbana, potenciando la cualificación social y buscando también la recualificación turística”.

Pérez también habló sobre el PTA, afirmando que “Málaga es una ciudad dinámica, y debe seguir siéndolo. Málaga tiene grandes escenarios económicos ante sí, escenarios que no se pueden desaprovechar. Como lo es el PTA, que supone un 20% de nuestro PIB. Miles de trabajadoras y trabajadoras acuden diariamente a este parque”.

“El corazón económico de Málaga – el PTA- merece un impulso. Tenemos que trabajar para mejorarlo con la creación de empleo estable y de calidad, con una apuesta decidida por la innovación y la tecnología. Y para eso, amigos y amigas, hace falta un esfuerzo decidido, con un scouting que atraiga empresas, potenciando un sector puntero en nuestra ciudad como es el de los videojuegos y las creaciones en 3D”, valoró.

“Y si hablamos de intervenciones necesarias para el desarrollo económico es inevitable hablar del tren del Puerto. Mirad, esta es una herida abierta en la ciudad. Ya os avanzo, que cuando sea alcalde será una de las primeras acciones que tomaré, soterrar el tren del Puerto, aunque sea con fondos municipales, mediante un convenio con el gobierno central. Por una sencilla razón, porque es un pilar básico para que Málaga crezca mirando a la economía del mar”, expuso.

“A día de hoy, la falta de inversiones en el Corredor mediterráneo y en el tren del puerto hace que el Puerto de Málaga logísticamente este siendo estrangulado por el gobierno central. Y los dos responsables máximos de esta situación son Mariano Rajoy y su amigo Paco de la Torre”, alegó.

“Para consolidarnos como el tercer Aeropuerto más importante de España requiere una nueva terminal, abrir la segunda pista de manera permanente y el impulso para convertirlo en HUB internacional. En definitiva, un nuevo Plan Málaga que refuerce el liderazgo del Aeropuerto de Málaga como capital del Sur de Europa y puerta de entrada a Andalucía”, defendió.

Pérez apeló a los valores socialistas de “libertad, justicia, igualdad y equidad social son nuestros valores compañeros y compañeras. Los socialistas siempre hemos sido firmes defensores de la libertad. Nuestra militancia de ideas fue la que hizo surgir esa España democrática, la mismas ideas que lograron la transformación de una sociedad que había vivido muchos años, demasiados, en blanco y negro”.

“Quiero hablar de igualdad de género. Sabéis que durante toda mi trayectoria política he mantenido un compromiso firme con la igualdad de género. Soy militante socialista y feminista de convicción. Ambas cuestiones son inherentes a mí ser. Eso es irrenunciable. Y entiendo que os sentís cansadas, cansadas como dice Nuria Varela, cuando se ve la actitud de un Estado que permanece impasible ante la violencia machista, ante la brecha salarial, con una actitud patriarcal. Yo no soy un aliado más en esta lucha, yo seré siempre un combatiente más, porque esta es también mi lucha, y desde luego se notará cuando gobernemos esta ciudad”, certificó.

“Y como biólogo que soy me vais a permitir que hable de otros de mis principios: el amor a los animales y el cuidado del medioambiente. No es ningún secreto, me considero una persona animalista. Creo en la defensa de los animales y en las políticas activas a favor del bienestar de ellos. Rechazo cualquier tipo de violencia contra ellos, y si soy elegido alcalde ya os adelanto que ni un solo euro de mi ayuntamiento va a ir destinado al maltrato animal en sus diferentes formas”, comentó.

En cuanto al consistorio, el concejal aseguró que “un político debe estar allí donde están las personas. El Ayuntamiento debe ser un lugar que acoja cálidamente a sus vecinos y vecinas. Y así debemos reflejarlo los servidores de los público, como también lo hacen los empleados públicos de nuestro consistorio”.

Para finalizar, Pérez agradeció la presencia de militantes y ciudadanos al acto, afirmando que “con un programa como el que estoy presentando, Málaga aspirará a convertirse en la capital del sur de Europa gracias a su área metropolitana: una ciudad justa, ambiciosa y afortunada. Un proyecto colectivo en el que ningún malagueño ni malagueña se quede atrás y eso sólo puedo conseguirlo con vuestro apoyo”.