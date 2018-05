El Sindicato Médico de Málaga exige que el Hospital de Benalmádena sume servicios de farmacia, radiología y pediatría

- Publicidad -

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) exige a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que deje de tratar a la Costa del Sol como un territorio andaluz ‘invitado’ a acudir a la sanidad privada cuando por ejemplo en localidades como Benalmádena no asume más servicios de farmacia, radiología o pediatría para sus vecinos y los obliga a ir a Málaga (30 kilómetros) si quieren recibir una atención sanitaria pública en estos casos.

Esto ocurre en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, donde no sólo está dejando un 30% de su superficie sin usar -sigue en obras- desde hace una década, cuando se inauguró, sino que además se permite el lujo de ‘maltratar’ a los benalmadenses y vecinos de localidades cercanas cuando por ejemplo sigue sin pediatra en sus Urgencias, y todos los vecinos que acuden a este servicios tienen que ser atendidos por un médico de urgencias hospitalarias que no es pediatra.

Además de esto, pacientes del área sanitaria de Benalmádena, que necesitan una medicación especial, no son vistos ni tratados en las consultas de especialidades del Hospital de Alta resolución de Benalmádena y tienen que ser vistos en el Hospital Clínico Universitario de Málaga, únicamente porque este tipo de medicación no está disponible en la farmacia de este centro, cuando no hay ninguna razón por la que este tipo de medicación no esté disponible en el servicio de farmacia del mismo.

A ello se suma que el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, no tiene radiólogo de guardia y sólo está disponible durante los días laborales y en horario de día por lo que toda patología que requiera ecografía o TAC fuera de ese horario debe ser derivada al Hospital Costa del Sol o al Hospital Clínico Universitario de Málaga. Con el incordio que ello supone para los afectados y el colapso consiguiente que se sigue provocando sobre los dos grandes hospitales de la capital, sobresaturados desde hace años.

Por último, recordar que el hospital de Alta Resolución de Benalmádena no tiene unidad e ingreso de corta estancia para urgencias (destinada para pacientes de urgencias cuya patología podría ser resuelta presumiblemente en menos de 48 horas de hospitalización) como otros hospitales de Alta Resolución existentes en otras provincias andaluzas. Por este motivo, todos los pacientes cuya patología no puede ser resuelta en menos de 24 horas, deben ser derivados desde urgencias al Hospital Clínico Universitario de Málaga o al Hospital Costa del Sol de Marbella.

El SMM quiere hacer hincapié que ya la Costa del Sol es el territorio andaluz más maltratado en cuanto a la ratio de médicos de familia por habitantes censados como para que encima mientras no se amplía el Hospital de Marbella y en Mijas/Fuengirola se piensa si hacer uno o no, estos malagueños sigan sufriendo el desprecio de la Junta de Andalucía a la vez que son la región que más aporta al PIB andaluz.