La Diputación de Málaga aprueba proyectos del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles por valor de 2,5 millones de euros

Diputación de Málaga ha aprobado en su última Junta de Gobierno un total de 15 proyectos incluidos en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS) 2017 que beneficiarán a 14 municipios y que supondrán una inversión de más de 2,5 millones de euros por parte del ente provincial.

En concreto, las inversiones se destinarán a trabajos de arreglo, urbanización, pavimentación y acerado de viales como C/ Doctor Severo Ochoa de Alhaurín el Grande, C/ Los Carros de Ardales, C/ Real de Cuevas Bajas, C/ Limonar de Mijas, Avenida de la Constitución y calles Solana, Sorolla y Zuloaga de Nerja, el callejón trasero de C/ Canal en Igualeja o varias calles del centro de Periana. También se rehabilitará el campo de fútbol de Zalea en Pizarra, se mejorarán los accesos a Ronda, se ampliará el Paseo La Fuente sobre la Plaza San Roque de Cútar, se trabajará en varios caminos rurales de Arenas y se repararán taludes y viajes en la urbanización La Resina de Benahavís. Además, se realizarán obras de soterramiento del tendido eléctrico de Alozaina y se sustituirán líneas de abastecimiento de agua en Humilladero.

Otros tres proyectos aprobados correspondientes a programas de la Delegación de Fomento e Infraestructuras permitirán el acondicionamiento de caminos rurales de Sayalonga, para lo que se invertirán 35.000 euros; la mejora de la pista deportiva de Cútar, que tendrá un coste de 69.000 euros, y la cubrición de la pista de pádel de Fuente de Piedra, que supondrá una inversión de 45.000 euros.

Premios y subvenciones

Además, en la última Junta de Gobierno se ha aprobado la convocatoria 2018 de los I Premios ‘Málaga Viva’ de lucha contra el cambio climático, así como las convocatorias de los premios internacionales de poesía Generación del 27 y Emilio Prados para este año.

Se ha aprobado también las convocatorias de subvenciones de apoyo al emprendimiento; de fomento y desarrollo de actividades en materia de desarrollo rural, económico y gastronómico, y de ayudas económicas de los Servicios Sociales Comunitarios.

Otras subvenciones aprobadas, en este caso, en especie, incluyen la dotación de mobiliario para el hostel de Benarrabá, con una inversión de 18.000 euros; y la revisión y rehabilitación del sendero las Arquillas de Antequera anunciada en rueda de prensa el pasado jueves, 17 de mayo.

Además, se ha concedido una subvención de 12.000 euros al Aula del Mar para el desarrollo del programa de información y sensibilización ambiental sobre las playas de la provincia Infomedusa 2018.