El autor malagueño Manuel Robledo publica su primer libro

- Publicidad -

Manuel Robledo Sedano (Málaga, 1960). El autor malagueño Manuel Robledo se lanza por primera vez a la publicación de un libro con La Crisálida, una obra en la que comparte las experiencias vividas durante los 30 años que lleva en esa búsqueda interna para encontrar sentido a la propia existencia.

En La Crisálida el lector hallará un atisbo de realidad interna e íntima en la que toda persona está inmersa. La Crisálida no es otra cosa que la trasformación que se produce en el interior del ser humano para dar nacimiento a una nueva y renovada persona que afronta los retos de la existencia con una actitud integradora, pero sin estar sujeta a los vaivenes que la propia vida nos presenta.

“No es una obra para leerla con la razón, sino con el corazón”

- Publicidad -

Manuel Robledo reconoce que el ensayo lo escribió mayormente en un retiro en plena naturaleza. Su inspiración provino de un impulso interno sin ningún otro propósito que el de compartirlo con los demás.

AUTOR

Manuel Robledo Sedano nacido en Málaga en diciembre de 1960. Buscador incansable de la Verdad, ha indagado, investigado y profundizado en las más variadas disciplinas, filosofías y doctrinas espirituales. Durante más de cuarenta años esa búsqueda incansable le ha llevado a la Comprensión de que no hay nada que buscar porque no hay nadada que encontrar. Lo que se Es siempre ha sido Espectador de la Existencia en ese espectáculo que llamamos Vida.

SINOPSIS

Como tantos de vosotros que andamos en la búsqueda de un significado a la existencia, deciros que, tras más de cuarenta años de indagar, experimentar en diferentes tradiciones y filosofías, no he llegado a alcanzar meta alguna, puesto que la meta era yo mismo. Todo lo que he buscado fuera siempre ha estado presente y lo único que puedo deciros es que no vayáis en busca de la verdad, que indaguéis qué es lo que no es verdad para de ese modo la verdad vaya surgiendo en vosotros de manera natural y espontánea e ir despejando poco a poco la luz del ser que sois todos y cada uno de vosotros.

Este libro habla de ti mismo; le habla a esa parte esencial que quizás tienes olvidada. Olvidada no quiere decir ausente, quiere decir que está esperando a que tú mismo la despiertes.