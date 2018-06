El Cuponazo de la ONCE reparte 250.000 euros en el centro de Málaga

- Publicidad -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha llevado una parte de su fortuna al centro de Málaga, donde Ana Isabel Ortiz, ha repartido 250.000 euros entre 10 vecinos.

Ortiz, vendedora de la ONCE desde hace diez años, tiene su punto de venta ubicado en la calle Cristo de la Epidemia, 72, y se ha enterado esta mañana de la noticia. “Es una alegría muy grande porque son clienetes de allí y sobre todo gente mayor –comentaba-. Me voy a acercar para ver qué tal el ambiente aunque hoy no trabajo y algunos quizá no se enteren hasta el lunes”.

Sigue así la racha de suerte de Málaga con el Cuponazo de la ONCE. El pasado viernes, 1 de junio, este sorteo dejó 275.000 euros en el centro de Antequera y hace menos de un mes, el 11 de mayo, más de dos millones de euros en la pedanía de Campanillas.



El sorteo del Cuponazo de este viernes ha dejado también medio millón de euros en Granada, con 20 cupones premiados con 25.000 euros, y otros 225.000 en la localidad onubense de La Palma del Condado con nueve cupones premiados también a las cinco cifras. En total, han sido 975.000 euros en premios mayores entre las provincias de Málaga, Granada y Huelva.

La mayor suerte se la ha llevado el municipio balear de Marratxi, donde se ha vendido la serie agraciada con los 9 millones del Cuponazo, que ha sumado más de 11,2 millones de euros en premios mayores entre siete comunidades autónomas; Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia.