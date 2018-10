Alcaldes y portavoces socialistas denuncian que la Diputación adeuda a los ayuntamientos malagueños más de 10 millones de euros del PFEA

- Publicidad -

Alcaldes y portavoz del PSOE en la provincia han denunciado hoy que la Diputación Provincial adeuda a los ayuntamientos malagueños más de 10 millones de euros de los materiales del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). Una representación de alcaldes y portavoces socialistas han mantenido una reunión y han comparecido junto al presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, para exigir el pago de esta deuda, que la institución provincial dedique más personal a este plan y que adelante la financiación a los ayuntamientos para la adquisición de los materiales.



Conejo ha explicado que la Diputación es la encargada de redactar los proyectos del PFEA y justificar ante el resto de administraciones el cumplimiento de los mismos, así como de transferir a los ayuntamientos la financiación necesaria para la adquisición de materiales. En este sentido, el portavoz socialista ha asegurado que la Diputación “no está cumpliendo”. “El equipo de gobierno del PP no está haciendo los deberes con respecto al PFEA”, ha dicho.



“Los ayuntamientos están sufriendo el impago del dinero que les corresponde por concepto de los materiales, la Diputación no está pagando puntualmente el dinero para los materiales lo que obliga a los ayuntamientos a adelantar la financiación para hacer las obras”, ha señalado.



Según Conejo, desde el año 2016 hasta la actualidad, la Diputación le debe a los ayuntamientos malagueños más de 10 millones de euros en concepto de materiales del PFEA. En concreto, la institución provincial debe toda la cantidad del año 2017, más de 8 millones de euros, aunque también hay ayuntamientos con cantidades pendientes de cobrar del año 2016.



El portavoz socialista ha detallado que la Diputación de Málaga ya ha recibido toda la financiación de la Junta de Andalucía para los materiales del PFEA correspondiente al año 2016 y el 90% del año 2017. “No ha recibido el 100% de esa financiación porque no a día de hoy no ha justificado las cantidades del año 2016”, ha asegurado.



“Bendodo no tiene deudas con los bancos porque lo que no hace es transferir a los ayuntamientos lo que les corresponde. Bendodo a día de hoy lo que tiene es una deuda con los ayuntamientos malagueños. Debe más de 10 millones de euros a los ayuntamientos malagueños. Y sin embargo, Bendodo va alardeando de que ha conseguido la deuda cero; a costa de no cumplir con los ayuntamientos y a costa de quedarse con el dinero de la Junta de Andalucía, que era para los materiales del PFEA”, ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que “el dinero de la Junta lo tiene la Diputación y no se ha utilizado para el PFEA”.



Asimismo, Conejo ha afirmado que la mayoría de los ayuntamientos no está redactando los proyectos del PFEA a través de la Diputación Provincial, si no por su cuenta, ya que en los últimos años la institución no está siendo capaz de garantizar la redacción de los proyectos en la fecha que marca la ley. “Los pequeños y medianos municipios que han seguido confiando en la Diputación para redactar los proyectos han visto como no los tienen listos en la fecha para iniciar las obras en los plazos previstos. Antes de que finalice este mes, tienen que estar en marcha todos los proyectos y a día de hoy hay ayuntamientos que no tienen los proyectos redactados por parte de la Diputación. Si los proyectos no llegan, se está poniendo en peligro las ayudas de la anualidad de 2018”, ha expuesto. “El señor Bendodo está más preocupado de dirigir la campaña de Moreno Bonilla en Andalucía que de resolver los problemas de los malagueños”, ha criticado



Por ello, ha anunciado que el PSOE va a presentar una iniciativa en la Diputación pidiendo que se refuerce el personal necesario para redactar los proyectos del año 2018 y los futuros, que se refuerce la plantilla para agilizar la justificación y los pagos pendientes, que se pague la deuda pendiente en este mes de octubre con todos los ayuntamientos de la provincia y que, a partir de ahora, la institución provincial se comprometa a adelantar a los ayuntamientos la cantidad para comprar los materiales siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita



Conejo se ha preguntado que si la Diputación de Málaga no atiende a los pueblos en programas como este “qué sentido tiene”. Por ello, ha pedido a Bendodo que les diga a sus alcaldes que “no hace falta que recojan ni una firma más porque su futuro ya está escrito, a partir de mayo del año que viene estará en la oposición”.



El portavoz socialista ha destacado que el PFEA es ejemplo de colaboración de todas las administraciones (Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y ayuntamientos) y tiene dos objetivos: por un lado, facilitar los jornales suficientes para aquellos trabajadores que viven de la agricultura y que necesitan los requisitos legales para acceder al subsidio agrario; por otro, mejorar nuestros pueblos y sus infraestructuras.



Para esta anualidad el PFEA cuenta en la provincia con un presupuesto de 24,6 millones de euros: 17 millones de euros aporta el Gobierno para los contratos, 5,7 millones de euros la Junta de Andalucía para materiales, 1,9 millones de euros la Diputación para materiales también, 850.000 euros la Diputación para los materiales que tendrían que aportar los ayuntamientos y otro 1,1 millones de la institución provincial para contratar personal, redactar proyectos y realizar las justificaciones. Se trata de un programa que proporciona más de 12.000 contratos, más de 250.000 jornales y en torno a 300 proyectos en nuestra provincia.



Por su parte, el alcalde de Guaro, Noé Oña, ha resaltado que el PFEA es un ejemplo de colaboración entre las administraciones aunque no todas están cumpliendo en la misma medida. “El Estado paga la mano de obra, pero la Diputación no está cumpliendo en el tiempo que le corresponde. La Junta ya ha pagado su parte de los materiales y la Diputación nos adeuda a los municipios el 2017 y parte de 2016”, ha dicho.



Oña ha detallado que las obras en el caso de Guaro ya están más que ejecutadas “y le hemos tenido que adelantar desde el ayuntamiento el dinero a los proveedores”. Por ello, ha exigido a la Diputación “que abone conforme la Junta le transfiere”.



Asimismo, ha señalado que Guaro optó hace años por elaborar los proyectos con sus propios técnicos por la falta de medios en la Diputación Provincial



De la mismo forma, el alcalde de Iznate, Gregorio Campos, ha señalado que su municipio también ha desistido de que sea la Diputación la que redacte los proyectos “porque no llegamos”. Campos ha criticado “públicamente” el incumplimiento de la Diputación Provincial de Málaga con respecto a los pequeños municipios de la comarca de la Axarquía. Así, se ha referido a la falta de pago y falta de liquidez.



“El incumplimiento de la Diputación de no pagar los materiales del PFEA supone a un ayuntamiento como el de Iznate un 7 u 8% de nuestro presupuesto”, ha especificado. Esto genera “importante problemas para las cuentas municipales”, según el alcalde, y “hace que el ayuntamiento incumpla con el periodo medio de pago a proveedores”.



Por su parte, José María González, alcalde de Sierra de Yeguas, ha asegurado que Bendodo y el PP le deben al Ayuntamiento de Sierra de Yeguas 120.000 euros de materiales del PFEA. “La deuda del señor Bendodo no será con los bancos pero es con los malagueños y las malagueñas que viven a lo largo y ancho de toda la provincia. Déjense de más actos de autobombos y céntrense en darle solución a los problemas y las necesidades que los municipios tenemos”, ha dicho.



Para el alcalde de Sierra de Yeguas, “no hay un gobierno provincial más nefasto que el actual en cuanto a la cohesión territorial y a la unidad de la provincia”. “Mientras se hartan de vender grandes proyectos que solo benefician a unos pocos, la mayoría de los municipios estamos perdiendo población, poder adquisitivo y riqueza y no hay un gobierno provincial que haga una política territorial justa. Señor Bendodo, mire hacia el interior, porque el interior también existe”, ha concluido.



Por último, la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, ha asegurado que la cadena de colaboración del PFEA “se rompe cuando llega a la Diputación”. “Es el PP en Diputación el que está bloqueando esos pagos a los proveedores. La Diputación de Málaga no se ha convertido en una ayuda para los municipios, sino en el principal problema”, ha afirmado.



Además de la falta gestión, Arrabal ha criticado la “incapacidad” de Bendodo y del PP para hacer frente a los problemas que tiene. “Hace años que se deberían haber solventado los problemas con el PFEA. Que se deje de fotos de grandes proyectos, que mire a todos los municipios, que se deje de hacer campaña bloqueando a todos los ayuntamientos para el pago a proveedores. Que coja su mano, que se la ponga en el pecho y que se dé cuenta que todos necesitamos esa colaboración y esa buena gestión de la Diputación. Ya está bien. El próximo mes de mayo Elías Bendodo estará donde le corresponde: en la oposición”, ha concluido.