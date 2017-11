El Guardaespaldas cumple su 25 aniversario

Para celebrar el 25 aniversario de la legendaria película El guardaespaldas, Legacy Recordings, Warner Bros. Home Entertainment y Fontainebleau Miami Beach lanzan una nueva colección de grabaciones de estudio y en directo de Whitney Houston.

Legacy Recordings (en colaboración con The Estate of Whitney E. Houston) celebra el 25 aniversario de la Banda Sonora Original de El guardaespaldas con el lanzamiento de Whitney Houston – I Wish You Love: More From The Bodyguard el 17 de noviembre de 2017. Se trata de una nueva colección de material de Whitney Houston que reúne varias grabaciones de estudio y en directo —muchas de las cuales inéditas— y que presenta los mejores logros de la artista. I Wish You Love: More From The Bodyguard incluye material inédito grabado en directo durante la histórica The Bodyguard Tour (1993-1995); versiones alternativas de las grabaciones de audio para la película “El guardaespaldas”; una versión alternativa de un remix de “I’m Every Woman”; material gráfico adicional y mucho más. Whitney Houston – I Wish You Love: More From The Bodyguard estará disponible en CD y formato digital además de en una edición limitada de 2LPs de 12” color morado (que saldrá a la venta más adelante). Ya se puede reservar en formatos CD y digital aquí: https://WhitneyHoustonBody.lnk.to/TheBodyguard

Destacan en el álbum una mezcla alternativa de “I Will Always Love You,” con una introducción hablada de Whitney en el papel de Rachel Marron, una versión a capela de “Jesus Loves Me” que ha permanecido inédita hasta la fecha, y una grabación de “Run To You” durante la gira The Bodyguard World Tour 1993-1995, pocas veces interpretada por Whitney. También se incluyen versiones en directo y de la película de “I Will Always Love” You,” “I Have Nothing” y “Queen of The Night” entre otras. Conoce el listado de canciones completo aquí: https://WhitneyHoustonBody.lnk.to/TheBodyguard

Publicado originalmente el 17 de noviembre de 1992, The Bodyguard: Original Soundtrack Album —con producción ejecutiva de Whitney Houston y Clive Davis— fue el primer álbum que, según ha verificado SoundScan, vendió más de un millón de copias en una sola semana, ganó el Grammy al Álbum del Año, vendió más de 45 millones de ejemplares en todo el mundo (con 17 certificaciones de Platino en EEUU) y es la banda sonora con más ventas de todos los tiempos. El guardaespaldas fue el debut de Whitney como actriz, y su banda sonora —impulsada en parte por la monumental interpretación de “I Will Always Love You” que ofrece Whitney— se convirtió en uno de los álbumes más exitosos de cualquier género en la historia.

Warner Bros. Home Entertainment celebra el 25 aniversario de El guardaespaldas añadiendo material extra que solo estará disponible en algunas tiendas digitales el día 31 de octubre. La película marcó el debut como actriz de la cantante ganadora de múltiples Premios Grammy, Whitney Houston (La mujer del predicador, Esperando un respiro, Cenicienta) y cuenta con la participación del actor ganador del Premio de la Academia®, Kevin Costner (Baila con lobos, Campo de sueños, Tin Cup, JFK). Escrita por Lawrence Kasdan (Reencuentro, Silverado, El turista accidental, El imperio contraataca), y dirigida por Mick Jackson (L.A. Story, Volcano) en El guardaespaldas Costner es un antiguo Agente del Servicio Secreto reconvertido a guardaespaldas que es contratado para proteger al personaje encarnado por Houston, una estrella de la música, de un acosador. El guardaespaldas crea confusión en la cantante y gran parte de su entorno al reforzar la seguridad más de lo que ellos creían necesario. El guardaespaldas y la cantante comienzan un romance y ella comprende que las precauciones tomadas por el guardaespaldas son necesarias cuando el acosador se acerca a su casa. La película está disponible en Blu-ray y DVD.