Muchos expertos aseguran que la mayoría de las veces sufrimos de forma innecesaria. Estudios acerca de la felicidad y el bienestar emocional arrojan datos preocupantes, ya que el número de personas que consideran que tienen problemas que les impiden avanzar no dejar de aumentar. Aunque también hay un detalle significativo. Muchas de ellas consideran que acudir a un psicólogo es una pérdida de tiempo en el mejor de los casos. Otros lo califican como un extremo al que solo se llega cuando te has rendido por completo.

¿Cómo saber si se necesita ayuda profesional? ¿En qué pueden ayudar psicologos Malaga? ¿Cómo elegir al adecuado?

Detalles que indican que puede hacer falta

Existen una serie de síntomas que pueden determinar que hace falta ayuda profesional. Si alguna de estas situaciones se da en tu caso, tal vez deberías plantearte buscarla:

Sientes que los acontecimientos cotidianos escapan de tu control y no puedes hacer nada.

De repente y sin motivo aparente cambia tu humor . Puedes pasar de un estado normal a llorar o sentirte extremadamente triste. Sientes dolor o sufres de ataques de ansiedad.

Tienes problemas a los que no sabes cómo enfrentarte . Dificultades en el trabajo o la familia, por ejemplo.

Todos tus pensamientos están orientados hacia un plano negativo . Todo lo que te rodea parece que se puede desmoronar en cualquier momento y no eres capaz de encontrar algo que destaque por ser positivo.

En tu interior parece que hay un animal salvaje a punto de lanzarse en cualquier momento.

Tienes la sensación de que todas las personas que te rodean solo buscan hacerte daño . No hay nadie que esté de tu parte.

Piensas que tu vida no tiene sentido y que lo mejor sería que no existieras



¿Cómo puede ayudar un psicólogo?

Ponerse en manos de psicologos Fuengirola no es una fórmula mágica. Evidentemente se necesita poner de nuestra parte para que nos puedan ayudar. Lo primero que hay que reconocer es que tenemos un problema y necesitamos ayuda profesional. Después de eso, el especialista determinará cuál es el tratamiento o la terapia que nos hace falta.

La terapia puede ser individual o en grupo. También existen técnicas como la hipnosis (nada que ver con los espectáculos de magia y control que nos hace pensar esta palabra) o incluso determinados fármacos. A menudo suele ser necesario aplicar varias técnicas.

Sobre todo, el éxito del tratamiento dependerá de dos factores. El primero, como hemos dicho antes, es que la persona que acude a la consulta del psicólogo colabore. El otro es saber elegir al profesional adecuado para que se encargue de nuestra situación, como reconocen psicologos Marbella.

Cómo elegir el psicólogo adecuado

Tras reconocer que hace falta ayuda, lo cual no es ni mucho menos un signo de derrota sino todo lo contrario, hay que distinguir entre un psicólogo y un terapeuta. De lo contrario, es posible que pasemos meses acudiendo a la consulta y no notemos la más mínima mejora. Cualquiera puede abrir un gabinete y ofrecer terapias de lo más variopinto, aunque solo quienes cuentan con una titulación y emplean técnicas cuya eficacia es demostrable son los adecuados. Así que si alguien te dice que conoce una técnica infalible con la que solucionará tu problema sin esfuerzo, mejor busca otro sitio.

Si no puedes desplazarte, no renuncies a recibir ayuda. Puedes buscar un psicologo online que te guíe hacia el bienestar y te ayude en todo lo que pueda desde la distancia. Y recuerda que quien no puede hacer las cosas por sí mismo y se apoya en otros no es un fracasado. Sino una persona inteligente.