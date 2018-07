‘Operación Triángulo. El misterio de Pi’, nueva novela de David de Pedro

- Publicidad -

La Editorial Gregal publica una obra de David de Pedro, un autor hasta el día de hoy independiente, que ha estado tres años consecutivos entre los 40 más vendidos en Amazon EUA dentro de la categoría de intriga y aventuras en lengua española. En esta historia Ot Pi ha jugado un papel fundamental, ya que el autor lo ha puesto en situaciones límite que ha tenido que resolver según su intuición. Este hecho ha provocado que De Pedro haya tenido que adaptar la historia en función de les respuestas del ex deportista y ex director general de Monty.

Operación Triángulo. El misterio de Pi es la tercera novela de David de Pedro, publicada por la Editorial Gregal en papel. Hasta ahora, el autor, unos de los primeros a pertenecer a la Generación Kindle ‒que alude a los autores independientes que se dieron a conocer mediante la plataforma de Amazon, había publicado dos novelas con una cierta polémica: La revelación de Qumrán y 88, la nueva generación. La nueva obra cuenta las aventuras de Ot Pi a partir de que un espía chino que lo amenace con hacer daño a su familia si no traiciona al que considera su segundo país, Japón. Haciendo honor a su estilo Operación Triangulo. El misterio de Pi aporta una dosis explosiva que genera la mezcla a partes iguales de aventura, humor, intriga y sexo en un entorno misterioso que ofrece la búsqueda de una civilización de 15.000 años antes de Cristo a raíz de la investigación de la pirámide sumergida en Yonaguni. A medida que avanza la investigación, la trama se complica cuando estalla un conflicto internacional entre los servicios de espionaje chinos y japoneses.

SOBRE LA OBRA

Operación Triángulo. El misterio de Pi es un libro de 348 páginas donde la aventura se desplaza por todo el planeta. La documentación se ha basado en hechos históricos y yacimientos arqueológicos de todo el mundo con la intención de ofrecer un punto de vista diferente del origen de la humanidad. Esta obra sigue la marca del autor, donde los personajes de las novelas anteriores también aparecen, como si de un spin off se tratara, saltando de una novela a otra sin que este hecho condicione al lector para poder leer las otras obras.

El formato literario es de un lenguaje ameno y ágil, con capítulos breves de una mediana de cinco páginas. Estos capítulos están divididos en diferentes fragmentos que narran historias paralelas y en los que se recopilan a todos los personajes que han aparecido hasta el momento. De este modo, se ayuda al lector a mantener fresca la memoria. Cada uno de los fragmentos, como si fuera una serie televisiva, termina con una incógnita que se resuelve al siguiente capítulo pero que a la vez finaliza con otro interrogante que despierta una curiosidad continuada (método cliffhanger).

Para ayudar a la comprensión del porqué los personajes actúan de un modo u otro, el autor desarrolla una parte de su vida mediante flashbacks de una página intercalados entre capítulos. Esta disposición se convierte en una herramienta imprescindible dentro de una novela coral cuando hay que ubicar en todo momento los participantes de la historia y permite que el lector tenga una visión muy completa del conjunto.

La novedad de esta obra es la introducción de un personaje real, Ot Pi, en una historia de ficción como si se tratara de un reality. En este caso, David de Pedro se reunía con Ot cada vez que tenía que intervenir y el autor lo ponía en contexto. El juego se basaba en que el protagonista tenía que responder cuál sería su reacción ante una situación concreta y, a partir de aquí, De Pedro construía un nuevo entorno hasta la próxima escena en la que apareciera.

Hasta el momento, David de Pedro había combinado la edición 2.0 con la tradicional, ya fuera con la presencia de formato digital en las principales plataformas americanas y españolas como, por ejemplo, Amazon, Barnes&Noble, Kobo, La Casa del Libro, Apple Store o El Corte Inglés, y en papel a distintas librerías de todo el país. Gracias a la edición 2.0, David de Pedro ha estado durante tres años consecutivos entre los 40 autores más vendidos en la sección de novela de aventuras e intrigas en lengua extranjera en Amazon EUA. En esta ocasión, el camino de Operación Triángulo, el misterio de Pi lo hará conjuntamente con la Editorial Gregal, que nació en 2011. Se trata de una editorial atrevida e innovadora cuyo objetivo es favorecer el vínculo entre la literatura y la historia, sin cerrar las puertas a otros formatos, como la creación poética y el testigo social, entre otros.

SINOPSIS

Cuando Ot Pi recibió la misteriosa llamada procedente de China no pensó que sería el preludio de una pesadilla. Tuvo miedo, amenazaban con destruir lo que más quería… pero lo que no tuvo en cuenta su interlocutor fue la misma esencia de la personalidad del ex deportista. Que en un inicio se sintiera amedrantado no era equivalente a que Ot se cruzara de brazos.

Resultado: una trepidante aventura en la que se ve envuelto en medio de una de las tríadas más sanguinarias, los Yakuza y los servicios de espionaje de China y Japón. Un viaje en el que conocerá a Alfons Abulí, un arqueólogo con quién coincide en el avión en dirección al país del Sol Naciente. Alfons va con un objetivo muy concreto: descubrir el porqué de la desaparición de su amigo, el profesor Yûki Ishiguro, mientras trabajaba en uno de los misterios más grandes de la arqueología, el zigurat japonés de Yonaguni que se encuentra sumergido en el Pacífico.