Antonio Orozco llena los dos pases de Único. Segunda temporada en Málaga

- Publicidad -

Antonio Orozco recala mañana y pasado en el Teatro Cervantes para ofrecer dos sesiones consecutivas de su nueva gira. Tras el éxito conseguido con Único, una extensa ‘tournée’ que comenzó en el año 2013 y acabó en el 2016, el intérprete barcelonés repite llenazos con Único. Segunda temporada, un viaje muy especial que ha programado cien únicas funciones en todo el territorio español y que hace tiempo que ha agotado el papel de sus dos paradas en Málaga.

A las 20.00 horas del miércoles 3 y del jueves 4 de octubre comenzará este espectáculo que según Orozco “no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía”. La sesión cuenta con la dirección musical de John Caballés, que toca también la guitarra, teclado y hace coros y firma asimismo junto al pianista y corista J.J. Caro los arreglos musicales. Los intérpretes Albert Riballo y Ángela Puertas, el batería Marcos Orozco y el guitarrista Pedro Javier Hermosilla completan el elenco de Único. Segunda temporada.

Único. Segunda temporada, según el artista

- Publicidad -

“El hambre agudiza el ingenio y Único es buena muestra de ello, nacido en la parte oscura y difícil de la vida, con espíritu de supervivencia y el indiscutible objetivo de entretenerte los sentidos. La vida aprieta pero no ahoga y, cuando menos lo esperaba, el atrevimiento y la necesidad construyeron en mi mente algo en principio inimaginable, la muestra de que la mezcla antes de ser mezcla tuvo que ser algo puro, la síntesis y el origen de la búsqueda incansable de nuevos caminos y nuevas y distintas formas de contarte la vida. La vida en sí misma no deja indiferente a nadie.

Único no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía; no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar. Hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos. Único eres tú. Único no es ni más ni menos que una parte maravillosa de tu vida.

Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti entonces no lo pienses más, ¡hablan de ti!”

Antonio Orozco

Biografía

Antonio Orozco (Barcelona, 1972) es uno de los artistas más brillantes y con más talento y proyección internacional del panorama musical en nuestro país. Ha vendido más de 1.500.000 discos, acumula 9 Discos de Platino y uno de Oro, obtuvo el Premio Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo, ha sido nominado a los Latin GRAMMY® por el tema ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’ y ha sido número uno en España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Ecuador y top 10 en Argentina, Estados Unidos y México, entre otros países.

Más de 120.000 personas asistieron en las principales ciudades de España a sus giras Diez y Diez de diez en 2011 y 2012, que se inmortalizaron con la grabación de un DVD en directo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Durante la primera mitad de 2013, arrancó una gira por teatros y salas de conciertos con Único, un proyecto musical en el que combina cine, música y variedades.

Compositor e intérprete de muchas de las canciones que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, ha colaborado con Juanes, Lucie Silvas, Alejandro Sanz, David Bisbal, Youssou N’Dour, Luis Fonsi, Rosario, Malú, Amaury Gutiérrez, Alejandro Fernández o Zucchero, entre muchos otros. Su trayectoria musical está avalada por nueve álbumes publicados hasta la fecha: Un reloj y una vela (2000), Semilla del silencio (2001), El principio del comienzo (2004), Edición Tour 05(2005), Cadizfornia (2006), Renovatio (2009), Diez(2011), Dos orillas (2013) y Destino (2015), que ya es disco de platino.

Orozco es uno de los cantantes y compositores más prolíficos del pop español. En los últimos años atesora números 1 en las listas de éxitos con ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, ‘Llévatelo’, ‘Devuélveme la vida’, ‘Es mi soledad’, ‘Siempre imperfectos’, ‘No hay más’, ‘Hoy seré’ o ‘Mi héroe’, entre otros. Además, se ha convertido en uno de los ‘coach’ más populares de La Voz, el fenómeno televisivo de la última década.