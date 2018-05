El Festival de la Cueva de Nerja da una clase magistral de blues, jazz, flamenco y música clásica

- Publicidad -

La Fundación Cueva de Nerja ha presentado hoy el cartel oficial de la quincuagésimo novena edición de su Festival Internacional de Música y Danza, que este año se desarrollará del 16 de junio al 19 de julio con un “programa de lujo que propone toda una clase magistral y un viaje apasionante por estilos musicales tan arraigados como el blues, el góspel, el jazz, el flamenco y la música clásica”.

El acto de presentación, que ha estado encabezado por el presidente de la Fundación y subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera y alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, y el gerente de la institución, Luis Díaz, y en él se ha puesto en valor “la consolidación del certamen nerjeño como una cita de alto nivel que, edición tras edición, apuesta por ampliar los estilos musicales a través de sus mejores exponentes, tanto nacionales como de ámbito internacional”.

Briones ha destacado que “el festival se configura como la cita estival por excelencia con el flamenco, el jazz y la música clásica tanto dentro como fuera de la provincia de Málaga”, punto en el que ha subrayado la “idoneidad de un escenario incomparable que, en esta ocasión, contempla dos actuaciones en el interior de la cavidad, dos en su recinto exterior y una en la céntrica plaza de España, esta última con entrada libre”, ha anunciado.

“Hoy presentamos cinco espectáculos de gran calidad repartidos en distintos escenarios emblemáticos, atendiendo así a la importancia de mantener el equilibrio entre la promoción de este monumento natural y su conservación; un trabajo que está orientado a impulsar la candidatura como Patrimonio Mundial de la Humanidad”, ha recordado.

En esta línea, el presidente de la Fundación Cueva de Nerja ha subrayado que es el segundo año que la programación “sale a los jardines anexos de la Cueva, espacio que ha sido mejorado en los últimos meses para acoger sendas actuaciones, en este caso, la de la compañía flamenca de Manuel Liñán y el jazz de Paquito D’Rivera”.

En esta línea, Briones ha resaltado “el carácter innovador de un certamen que, pese a ser uno de los más antiguos de nuestro país, con 59 ediciones ininterrumpidas, sorprende cada año con un cartel de primer nivel que en esta ocasión se ve ampliado con el blues y el góspel de Barbara Hendricks”.

“Se trata de un certamen vivo, capaz de reinventarse cada año y que se alza como el acicate perfecto para promocionar la cavidad nerjeña que, a lo largo de este 2018, prevé superar el número de visitantes del ejercicio anterior”, ha señalado el además subdelegado del Gobierno, incidiendo en “el valor seguro que supone la Cueva desde el punto de vista turístico como eje dinamizador no sólo de Nerja y de la Axarquía, sino de la propia Costa del Sol, sumando un incentivo a la oferta tradicional”.

Un viaje de estilos apasionante

La soprano estadounidense Barbara Hendricks abrirá el certamen el próximo 16 de junio en la Cueva con su espectáculo ‘The road to freedom’, un programa de blues, góspel y espirituales negros que evocan la lucha de los esclavos por la libertad y el fin de la segregación racial liderada por Luther King. No en vano, Hendricks fue testigo del episodio histórico denominado ‘los nueve de Little Rock’, cuando un grupo de estudiantes afroamericanos fueron detenidos tras asistir en 1957 a clase en un instituto de Arkansas, lo que supuso uno de los eventos más importantes del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos.

La primera artista norteamericana distinguida con el Príncipe de Asturias de las Artes (año 2000), emprendió su carrera musical de éxito mundial en 1974, incluyendo en este programa títulos como ‘Down in Mississippi’, ‘Dark was the night’, ‘Glory Halleluja’, ‘Strange Fruit’ y ‘Amazing Grace’. La acompañarán Mathias Algotsson al piano y órgano y Ulf Englund a la guitarra.

El viernes 29 de junio será el turno de la compañía flamenca de Manuel Liñán, que presentará en el exterior su montaje ‘Nómada’, donde el coreógrafo, director e intérprete expone y participa en un formato compuesto por tres bailaoras, tres bailaores, tres voces y dos guitarras. El espectáculo del ganador del Max al Mejor Intérprete de Danza aporta pluralidad de estilos y conceptos, evocando el carácter nómada del ser humano no sólo por sus necesidades físicas, sino también emocionales.

El jueves 5 de julio tendrá lugar la cita con la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga que, bajo la dirección de Salvador Vázquez y Antonio Ortiz al piano, repasará obras de Beethoven y Dvorák en la céntrica plaza de España. Promovida por la Diputación Provincial de Málaga, se trata de una de las orquestas más antiguas de nuestro país, centrando su oferta en el repertorio clásico pero participando igualmente en eventos de otra índole como Starlite, el Festival de Cine Fantástico de Málaga y el Festival de Jazz de Málaga, además de acompañar a artistas como Estrella Morente, Vicente Amigo, Raphael, Laura Pausini o Vanesa Martín, entre otros muchos.

El viernes 13 de julio tendrá lugar en los jardines de la Cueva de Nerja un concierto para la historia dentro de la gira en la que Paquito D’Rivera celebrará su 70 cumpleaños acompañado por Pepe Rivero Trío. El artista cubano, virtuoso del clarinete y el saxo, fundó junto a Chuco Valdés la Orquesta Cubana de Música Moderna en 1965 y posteriormente el grupo Irakere, cuya mezcla explosiva de jazz, rock, música clásica y melodías tradicionalmente cubanas no se habían oído antes. El ganador de 14 Premios Grammy y autor de sus memorias en el libro ‘Mi vida sexual’, contará con el pianista de jazz latino Pepe Rivero, conocido por acompañar a Celia Cruz en sus conciertos.

Por último, el reconocido pianista Javier Perianes será el encargado de poner el broche de oro al certamen el próximo 19 de julio en el interior de la gruta, donde abordará temas de Debussy y Falla de manera magistral. Reconocido con el Premio Nacional de Música en 2012, el onubense cuenta con una dilatada carrera profesional a lo largo de los cinco continentes que le han llevado desde el Carnegie Hall de Nueva York, el Barbican y el Wigmore Hall de Londres hasta el Suntory Hall de Tokio y el Teatro Colón de Buenos Aires, habiendo trabajado junto a maestros como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Gustavo Dudamel o Zubin Mehta, entre otros.