Comunicado Asociación Empresarios Nerja – Nerja Centro

El pasado día 14 de Junio, y a petición del equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, representantes de la AEN entre los que se encontraba nuestro presidente, D. Juan Carlos Pinilla y varios miembros de la Junta directiva, mantuvieron una reunión con la Sra. alcaldesa de Nerja, a la que acompañaron los Concejales de Comercio y Playas, así como personal municipal encargado de distintas áreas, para tratar distintos asuntos, relacionados principalmente con la gestión de playas.

Mediante la presente Nota de prensa, la AEN desea manifestar su malestar por el formato de dicha reunión y por la forma en que se desarrolló la misma: una reunión a la que se nos convocó por redes sociales y no de manera formal, y en la que se nos impuso un orden del día “a la carta” donde, si bien se abordaban algunos temas importantes, se dejaban sobre la mesa y sin mención alguna otros muchos, no menos importantes para Nerja.

Fue a nuestro juicio una reunión poco constructiva, donde la Sra. alcaldesa expuso en modo “monólogo-mitin electoral”, con tono autocomplaciente y más propio de un Pleno del Ayuntamiento que de una reunión de trabajo con empresarios, los supuestos motivos que justificaban los retrasos, problemas e incidencias en cada uno de los temas que trató. En concreto:

Depuradora

Sobre el tema de la terminación de la EDAR, EBARs, emisarios submarinos y colectores (Depuradora) la alcaldesa manifestó que la empresa constructora tiene todos los permisos por parte del Ayuntamiento para seguir ejecutando la obra, y que los permisos solicitados para la ocupación de la playa de Burriana, corresponden a otra administración (los permisos para la ocupación de la línea marítima terrestre son competencias de La Demarcación de Costas, pero los Ayuntamientos tienen que dar AUTORIZACION de la ocupación por estar dentro de su término municipal).

La empresa adjudicataria nos había manifestado previamente que no iniciaron estos trabajos en espera de la autorización específica, solicitada al ayuntamiento, para la construcción del emisario submarino, mediante un escrito que fue presentado en el Registro de entradas en diciembre de 2017.

Independientemente de quien pueda tener más razón en este tema, nuestra opinión como asociación de empresarios es que el equipo de gobierno local no ha sido capaz de reaccionar adecuadamente al reto que tenía frente a él; habría bastado consensuar, como intermediarios, un plan de actuaciones entre la empresa constructora y los empresarios y comerciantes de la Playa de Burriana con un calendario con fechas para cumplimiento de objetivos, para así minimizar los impactos negativos que finalmente, han tenido y tendrán, que sufrir, como siempre, los usuarios y los turistas de la principal playa de Nerja. Todo esto podría haberse evitado, de haberse gestionado el tema de la manera apropiada, propiciando desde la administración local que los trabajos más pesados y molestos se hubieran realizado durante todo el invierno, meses de manifiesta inactividad, y no en plena temporada estival, como está siendo finalmente el caso.

Con referencia a la acometida de electricidad de la estación depuradora EDAR, la empresa suministradora (SEVILLANA ENDESA) le ha dado el punto de enganche en el sector SUP- 5 (SUBLEO-5), tras lo informes municipales, instamos al Ayuntamiento que se les autorice la materialización de dicha acometida eléctrica aérea con carácter provisional, además de su aval correspondiente para en el futuro proceder a su soterramiento.

Entendemos que para su soterramiento el ayuntamiento debe de darle la máxima celeridad a la materialización de las obras de urbanización del SUBLEO-5, por estar afectada la acometida de la EDAR.

De no solucionarse dicha cuestión, nos podemos encontrar que una vez acabadas las obras de la depuradora, esta no se pueda poner en funcionamiento por falta de suministro de electricidad.

Talud de Burriana Mirador del Bendito

Sobre el Talud de Burriana, que se ha convertido ya de forma perenne en una zona vallada que impide el estacionamiento de vehículos, desde hace ya varios veranos, la Sra. alcaldesa manifestó que se trata de una medida de protección por los desprendimientos de tierra que vienen produciéndose, y que hay previsto un proyecto de estabilización de dicho talud. Que hasta la fecha no habían podido ejecutar las obras previstas por la falta de aprobación del presupuesto y por la falta de aprobación de las modificaciones de crédito. También ha manifestó que este capítulo de gastos ha quedado incluido en el presupuesto de este año, y que por ello se podrá ya ejecutar sin más dilación.

En esta reunión, los representantes de la AEN fuimos informados acerca de que la cuantía de los primeros trabajos para la estabilización de ese talud estaban en el entorno de los 180.000€, tras lo cual, nuestro presidente manifestó su incomprensión ante el hecho de que un Ayuntamiento con un

presupuesto de casi 30 millones de Euros no haya podido encontrar una solución “puente” para ejecutar una obra de tanto calado y que desluce de forma clara nuestra imagen turística, sumada a la ya preocupante falta de plazas de aparcamiento en esa playa.

Dado que el proyecto ya está incluido, según nos indicó la propia Sra. alcaldesa, en los presupuestos aprobados este año, entendemos que estas obras se ejecutaran en breve, para satisfacción de propios y extraños. La “Cueva del Bendito” es un caso análogo al anterior y por ello, nuestro criterio

al respecto es el mismo.

Servicios de Playa

Sobre la adjudicación de hamacas y servicios de playas (Tumbonas, pedalones, Kayak. Buceo, etc…) se nos indicó que ya se han adjudicado las mismas y que en breve comenzarán su explotación, haciendo hincapié en el respeto al pliego de condiciones elaborado en su día y conforme a los informes técnicos.

Con independencia del respeto a ese pliego, al que nos hizo mención la Sra. alcaldesa, la AEN se reitera, como ya hicimos por escrito en su día, en que este proceso debería haberse realizado durante el pasado otoño-invierno, y no en plena temporada de verano, dejando desprovistos de

servicios básicos a nuestros turistas durante unos días en pleno mes de Junio.

Nos llamó poderosamente la atención que la Sra. Alcaldesa obviara el hecho de que hasta el pasado día 8 de Junio, no se haya abierto al público el parking municipal de Burriana, que con más de 240 plazas, habría paliado, al menos parcialmente, la falta de aparcamientos en la playa. Tampoco

mencionó el hecho de que la playa de Burriana no ha tenido balizamientos marinos hasta bien entrada la temporada o que no ha habido ni un solo socorrista hasta el día 15 de Junio.

Es decir, que servicios tan básicos como estos, que deberían haber estado funcionando desde antes de Semana Santa, no se han puesto en funcionamiento hasta casi 3 meses después, bien entrada la temporada estival. Por ello, no acertamos a comprender el triunfalismo con que el equipo de Gobierno local ha vendido en redes sociales y en la propia página web del Ayuntamiento la puesta en funcionamiento de los mismos.

Debería ser esto recordado en un municipio que vive del turismo como Nerja, más como un fracaso en la gestión municipal que como un triunfo, y esperamos que por el bien de Nerja, a partir de 2019, nuestras playas tengan todos sus servicios básicos a disposición de sus usuarios desde Semana Santa hasta finales de Octubre, gobierne quien nos gobierne. Y por qué no, volver a hacer que ondeen las banderas azules en ellas.

Manifestaciones de B.J.T

Sobre las manifestaciones realizadas a título particular por un empresario local asociado a la AEN, en el que mostraba su descontento con la gestión municipal en lo referente a las concesiones de explotaciones de la playa de Burriana, ya en su día manifestamos por escrito a la Sra. alcaldesa que nuestra asociación no tiene por qué ser recriminada por las manifestaciones que a título individual pueda realizar cualquiera de sus miembros, por lo que en virtud de esa hipotética libertad de expresión de la que todos gozamos y a la que continuamente se hace alusión en todos los medios, entendemos que ni siquiera debería haberse incluido este tema en el orden del día. Entendemos que como cargos públicos que son, los políticos están sometidos en todo momento a la valoración de su gestión por parte de la ciudadanía, a la que teóricamente representa, y que es quien los elige para representarlos. Someter a un empresario a una “caza de brujas” por haber vertido una opinión contraria a la esperada, no debería constituir una práctica habitual y esperamos en el futuro, no tener que volver a ser testigos de una tensa discusión como la que tuvimos que presenciar entre la representante de dicho empresario, el cual fue invitado a esta reunión para ser mostrado y recriminado por una suerte de Sanedrín que como poco, tuvo un resultado que calificaríamos como desagradable, y algo a lo que no estamos acostumbrados en nuestro día a día. Lo justo habría sido que el concejal del área correspondiente hubiera citado en privado a este empresario para tratar de llegar a algún tipo de entendimiento si es que eso era posible, no esta especie de escarnio público tan desafortunado. No se trata sólo del fondo, sino de las formas.

Recogida y horarios basura

Sobre la recogida de basuras en el casco urbano y en las playas, nuestra asociación ha solicitado a este Ayuntamiento que durante el verano se realice un servicio extraordinario de recogidas diarias entre las 16:00 H. y las 18:00 H. de cartones y basura en las principales calles del municipio, recordándoles que hubo una época en la que esto ya se hacía, hecho que mejoraría la imagen turística de nuestro municipio.

El Concejal de Limpieza indicó que hay que respetar las ordenanzas actuales, que indican que los residuos deben tirarse a partir de las 22:00 H. Esto sería lo ideal, pero dadas las circunstancias, y la gran afluencia de turistas durante la temporada alta, entendemos que debería hacerse un esfuerzo y buscar la forma de poder dotar a los servicios de limpieza y recogida de basuras locales de este refuerzo.

Informe de playas

En la misma reunión se presentó el informe del estado de las playas de Nerja que la AEN realiza anualmente y que incluye más de 50 fotografías, donde se exponen las deficiencias y mejoras necesarias en las mismas a juicio de nuestra asociación. La Concejala de Playas indicó en este

punto que la mayoría de esas deficiencias ya han sido solucionadas o están en proceso de solución, agradeciendo el trabajo realizado por nuestra Asociación.

A día de hoy hemos podido constatar que siguen sin resolverse muchas de las deficiencias indicadas en nuestro informe, por lo que instamos a la concejalía de playas a que aceleren en la medida de lo posible la subsanación de las mismas, según indicamos en nuestro informe.

Reuniones sectoriales

Respecto a las reuniones sectoriales que habrán de mantenerse, se indicó que desde la AEN se están manteniendo en estos días, y que de estas saldrá la agenda de asuntos a tratar en un futuro próximo.