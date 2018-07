La Virgen de las Angustias permanecerá en la Iglesia de San Miguel hasta el próximo mes de septiembre

- Publicidad -

La concejala de Fiesta Mayor del Ayuntamiento de Nerja, Sara Rivas, acompañó el pasado sábado 30 de junio a nuestra patrona de Nerja, la Virgen de las Angustias en el traslado de la Ermita a la Iglesia de San Miguel de la Barriada de las Protegidas, debido a las obras que se van a realizar en la Ermita. La Virgen permanecerá en la Iglesia de San Miguel hasta el próximo mes de septiembre, desconociéndose la forma en la que ésta llegará de vuelta a la Iglesia de El Salvador, con motivo de la Feria de Nerja 2018.



El nuevo horario de visita de la Virgen de las Angustias será de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, excepto los jueves por la mañana que estará cerrada por motivos de limpieza del templo.

El traslado comenzó por Calle Angustias a ritmo de la Capilla Musical de Jesús Nazareno, luego continuó por C/ Pintada y C/ Alejandro Bueno. En Calle Herrera Oria le dan la bienvenida una multitud de vecinos y el grupo de Fandagos Cortijeros del Rio de la Miel, luego siguió por C/ Encarnación Gallardo, C/ La Habana, C/ Costa Rica, C/ Barranquilla y Plaza Andalucía.La edil agradece a la Hermandad Virgen de las Angustias por su labor dedicada con nuestros santos patronos y a la Asocación Barriada de Las Protegidas por acoger con tanto cariño a la Virgen y colaborar para que las calles y balcones lucieran engalanadas con sus mejores galas para recibir a la virgen, así como a todo el pueblo que recibía el paso de la Virgen con una lluvia de pétalos, así como a los Fandangos Cortijeros del Río de la Miel por su actuación durante todo el recorrido por la Barriada.

- Publicidad -

Desde el Ayuntamiento de Nerja se da las gracias a toda la vecindad de la Barriada de Las Protegidas, a la Hermandad Angustias de Nerja, a todo el pueblo de Nerja, a Policía Local, Protección Civil, a los Servicios Operativos Municipales, al grupo de Fandangos del Río de la Miel, y a todas las personas que participaron en embellecer las calles y los balcones para que el traslado fuese tan emotivo y especial.