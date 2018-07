El PSOE responsabiliza a Armijo del recorte en la financiación de la Diputación a Nerja

- Publicidad -

El presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, y la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, han responsabilizado al diputado provincial del PP, Alberto Armijo, del recorte en la financiación de la institución provincial que ha sufrido el municipio axárquico. Conejo, que ha visitado Nerja junto al también diputado Antonio Yuste, ha denunciado el maltrato del gobierno del PP en la Diputación a Nerja en el reparto del remanente de la institución de este año 2018.

“El PP una vez más maltrata y discrimina a los vecinos y las vecinas de Nerja, que va a perder 235.000 euros de la financiación que recibía del remanente de la Diputación Provincial”, ha asegurado Conejo. En concreto, el PP destinó el año pasado del remanente 375.000 euros a Nerja, pero este año ha destinado sólo 140.000 euros, 235.000 euros menos, un recorte del 63%.

“Nerja recibe una vez más el maltrato del PP. Los responsables de este recorte son los diputados y diputadas del PP. Sorprende que un diputado que a su vez es concejal del PP en esta localidad, el señor Armijo, haya votado a favor de recortar la financiación de su pueblo. El señor Armijo ha votado a favor de quitarle a Nerja 235.000 euros este año. Por culpa del voto del señor Armijo, por culpa del voto del PP, se va a generar menos empleo en Nerja, se van a mejorar menos infraestructuras y se van a realizar menos equipamientos, porque el señor Armijo ha decidido que Nerja sea maltratada y marginada por la Diputación”, ha expuesto.

- Publicidad -

“No entendemos que un diputado provincial que es concejal en el municipio no defienda el interés general de los vecinos de Nerja. No entendemos que en lugar de votar a favor de Nerja lo haga a favor de los recortes a esta localidad. Los vecinos tienen que tomar nota y saber que Armijo es perjudicial para el interés general de Nerja. Armijo está trabajando en contra de los vecinos y vecinas de Nerja”, ha afirmado.

“Armijo está en la Diputación torpedeando cada uno de los proyectos y cada una de las inversiones que la institución podría realizar en Nerja. Porque Armijo no quiere que Nerja progrese. Un señor que no quiere que su pueblo progrese y avance no debe tener el apoyo de los vecinos y vecinas en las próximas elecciones. Los vecinos no pueden permitir que alguien anteponga su interés partidista y su odio al actual gobierno a defender que Nerja avance y progrese”, ha añadido.

Conejo ha avanzado que el PSOE va a proponer en el Ayuntamiento de Nerja, en la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía y en la Diputación Provincial que el dinero recortado por parte del PP se pueda recuperar antes de finalizar el año. “Le vamos a dar una segunda oportunidad al PP para que rectifique”, ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, ha asegurado que con el gobierno del PP en Diputación “Nerja sigue perdiendo partida presupuestaria en inversiones”. “Ese recorte de 235.000 euros a Nerja provoca que desde el ayuntamiento y desde las diferentes concejalías no podamos llevar a cabo infraestructuras tan importantes como la pavimentación o el acerado de las calles, el asfaltado de vías o los contenedores soterrados”, ha señalado.

Arrabal ha recordado, asimismo, que entre los años 2012 y 2018 Nerja ha perdido con el gobierno del PP en Diputación 1,8 millones de euros. “Lo que más nos asombra es que un diputado provincial por el PP, AlbertoArmijo, no ha luchado en todos estos años, ni cuando era alcalde y a su vez diputado ni cuando ahora está en la oposición y sigue siendo diputado, no ha luchado por los vecinos y vecinas de Nerja y de Maro. Nunca nos ha tenido en su mente, nunca nos ha tenido en sus proyectos y nunca nos tiene para traer inversiones, planes de empleo ni para traer absolutamente nada. Solo le interesa Diputación para su sueldo, pero los nerjeños, las nerjeñas, los mareños y las mareñas no les importamos para nada”, ha concluido.